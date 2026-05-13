Macron e lo schiaffo da Brigitte sull'aereo "per gelosia" verso l'attrice Golshifteh Farahani: l'indiscrezione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attrice Golshifteh Farahani sarebbe la causa dello schiaffo dato da Brigitte a Macron su un aereo nel 2025, stando a una indiscrezione lanciata dal giornalista Florian Tardif, che descrive una lite scaturita da messaggi platonici. L’episodio è stato ripreso recentemente da Donald Trump, provocando una reazione sdegnata da parte di Parigi e dello stesso Presidente francese in visita diplomatica.

La lite tra Macron e Brigitte sull’aereo presidenziale

Secondo quanto riportato da Madame Figaro, il giornalista di Paris Match Florian Tardif ha svelato i dettagli di un acceso confronto avvenuto tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte.

Nel suo libro “Un couple (presque) parfait”, l’autore sostiene che le immagini riprese nel maggio 2025 all’aeroporto di Hanoi non mostrassero un gesto affettuoso, bensì una vera lite coniugale.

IPA

Secondo la ricostruzione di Tardif, la Premiere Dame avrebbe colpito il marito mentre si trovavano ancora a bordo dell’aereo presidenziale, reazione istintiva dopo aver scoperto alcuni messaggi compromettenti sul cellulare del Presidente. L’Eliseo, interpellato per un commento ufficiale sulla vicenda, non ha fornito risposte in merito.

Chi è l’attrice Golshifteh Farahani

La destinataria delle attenzioni del Presidente sarebbe l’attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani. Nata a Teheran nel 1983, l’artista vive in esilio in Francia dal 2009, dopo che il regime iraniano le ha vietato il rientro per aver recitato in produzioni occidentali. Tra le sue interpretazioni più celebri figurano ruoli in pellicole di successo come “Paterson” di Jim Jarmusch e il film d’azione “Extraction”.

Tardif descrive una relazione definita “platonica” tra il capo di Stato e l’attrice, ma i messaggi inviati da Macron, in cui esprimeva forti apprezzamenti per la bellezza di Golshifteh Farahani, avrebbero superato il limite della semplice cortesia istituzionale. Una scoperta che avrebbe scatenato la gelosia della moglie, portando alla rottura della calma apparente durante la trasferta asiatica avvenuta circa un anno fa.

L’attrice è da tempo un volto simbolo della resistenza culturale iraniana e ha collaborato con registi di fama mondiale. Recentemente, è stata protagonista del film “Alpha” di Julia Ducournau, presentato al Festival di Cannes.

L’ironia di Donald Trump sullo schiarffo

Sebbene l’episodio dello schiaffo risalga al maggio 2025, la vicenda è tornata d’attualità a causa di alcune dichiarazioni di Donald Trump che, in un video pubblicato sul canale YouTube della Casa Bianca e successivamente rimosso, ha deriso il suo omologo francese affermando che sarebbe ancora segnato fisicamente dal colpo ricevuto, sostenendo che Brigitte lo tratti in modo irrispettoso.

Trump ha persino imitato l’accento di Macron tentando di ridicolizzando ma, come riportato dal Corriere della Sera, il presidente francese ha risposto duramente a queste provocazioni durante una conferenza stampa in Corea del Sud, definendo le parole del tycoon “né eleganti né all’altezza”.

Anche la politica francese ha fatto fronte comune contro gli attacchi provenienti da Washington, giudicandoli inaccettabili e lesivi della dignità della coppia presidenziale.