Macron, Starmer e Merz accusati di consumare cocaina da Alex Jones, chi è il conduttore radiofonico

Il conduttore complottista Alex Jones ha accusato Macron, Starmer e Merz di fare uso di cocaina, pubblicando un video su X. Ma si tratta di una fake news: la “prova” sarebbe in realtà un fazzoletto. L’obiettivo, secondo molti osservatori, è screditare i leader europei a fini politici.

Macron nasconde cocaina? L’accusa

Secondo il conduttore radiofonico statunitense Alex Jones: Macron, Starmer e Merz farebbero uso di cocaina. La prova sarebbe in un video dove si vede un presunto sacchetto bianco poggiato sul tavolo, dove i tre politici europei si sono poi seduti per parlare.

Su X, ex Twitter, Jones scrive che i tre sono stati ripresi in un video al loro ritorno da Kyiv con un sacchetto di polvere bianca sul tavolo. “Macron lo infila velocemente in tasca, Merz nasconde il cucchiaino. Nessuna spiegazione”.

Non manca poi un’insinuazione al fatto che Zelens’kyj sia un noto appassionato di cocaina e che, guarda caso, li avesse appena ospitati. Da qui anche un’ultima frecciatina, ovvero che “tutti e tre i leader sembrano completamente sconvolti”.

La fake news spiegata

In altri contenuti su X, il noto conduttore radiofonico di estrema destra americano ha cercato di mostrare altri dettagli del presunto sacchetto. Ma sembrerebbe essere invece soltanto un fazzoletto usato da Macron. Si tratta quindi di una vera e propria fake news, con quello che sembra essere uno scopo prettamente politico: screditare i leader europei.

Non è la prima volta che Alex Jones inventa teorie e accusa politici, tanto da essere stato anche condannato per diffusione di fake news. Il video mostrato dallo stesso Jones però appare piuttosto chiaro. Infatti, non solo quello che dice essere un sacchetto è un fazzoletto di carta piegato e usato, ma si vede anche in altri video e momenti del viaggio.

Infine, anche il presunto cucchiaino non trova riscontro, perché né nei video né nelle foto sembra essere presente. Anche il gesto di nasconderlo non è quindi visibile.

Chi è Alex Jones

Alex Jones è uno dei più noti cospirazionisti americani ed è il fondatore di siti web che promuovono teorie del complotto e fake news. Tra tante, ci sono quelle di informazioni nascoste in merito agli attacchi dell’11 settembre e lo sbarco sulla Luna.

Secondo Jones, inoltre, diversi governi e grandi aziende avrebbero un piano: creare un Nuovo ordine mondiale attraverso crisi economiche e attacchi terroristici. Inoltre, è un fan di Donald Trump ed è stato uno dei sostenitori dell’attacco al Campidoglio.

Sono diversi i problemi legali che si porta dietro il conduttore radiofonico, tra cui anche le accuse per diffamazione che gli sono costate svariati milioni di dollari nel caso della sparatoria di Sandy Hook.