Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’attrice e modella Madalina Ghenea ha raccontato di essere stata vittima di stalking per nove anni, una vicenda che ha coinvolto anche la sua famiglia e compromesso diversi aspetti della sua vita professionale. "Creava dei profili falsi, prendeva delle foto che poi modificava e scriveva alle persone come se fossi io. Mi ha rovinato la vita" le sue parole.

Madalina Ghenea vittima di stalking per 9 anni, il racconto

Le persecuzioni, secondo il racconto di Madalina Ghenea nella puntata del 21 novembre di Verissimo, sarebbero iniziate nel 2016, durante la gravidanza della figlia Charlotte. La donna avrebbe utilizzato diversi profili social per inviare messaggi offensivi e minacciosi, rivolgendosi non soltanto all’attrice, ma anche alle persone che facevano parte della sua vita. "Scriveva alle persone della mia vita", ha spiegato Ghenea, riferendosi a fotografi, uffici stampa e direttori di festival con i quali collaborava.

La presunta stalker avrebbe inoltre creato profili falsi utilizzando fotografie dell’attrice. "Prendeva delle foto che poi modificava e scriveva alle persone come se fossi io", ha raccontato. Ghenea ha spiegato che questa situazione aveva compromesso la fiducia nei confronti degli altri e limitato la sua libertà personale.

La condanna

Il 4 febbraio 2026 il Tribunale di Milano ha condannato una donna di 45 anni a un anno e sei mesi di reclusione per gli atti persecutori nei confronti dell’attrice e modella. La giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena, subordinata al versamento di una provvisionale dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Sono stati riconosciuti 40.000 euro a favore dell’attrice e 10.000 euro alla madre, anche lei costituita parte civile.

Per la condannata è stato inoltre previsto un percorso presso un centro di recupero, da intraprendere quando la sentenza diventerà definitiva. A Verissimo, Madalina Ghenea ha raccontato il sollievo provato dopo la decisione del tribunale. "Ho fatto tutta questa lotta soprattutto per mia figlia e mia mamma, ma anche per tutte le donne", ha dichiarato.

La malattia di Madalina Ghenea

Durante l’intervista Madalina Ghenea ha rivelato di soffrire di endometriosi, una malattia cronica che può provocare dolore pelvico intenso e difficoltà nel concepimento. "Soffro di una malattia che mi ha cambiato la vita: l’endometriosi", ha spiegato. Secondo l’attrice, la patologia ha inciso sulla sua attività lavorativa e sul progetto di diventare madre.

"Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli", ha raccontato, descrivendo la nascita di Charlotte come un evento particolarmente importante. Madalina Ghenea ha parlato anche dei dolori invalidanti associati alla malattia e delle difficoltà nel far comprendere agli altri una condizione che spesso non presenta manifestazioni visibili. "È una malattia che non si vede, è difficile spiegare, ma bisogna parlarne" ha dichiarato.