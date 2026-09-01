Madame abbandonata dal fonico sul palco perché deve "seguire Marracash e Guè", il video diventa virale

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Scena davvero insolita sul palco di Barletta: il tecnico del suono di Madame ha interrotto il concerto per comunicarle, davanti a migliaia di persone, che quella sarà la sua ultima serata al mixer. Il motivo è legato a un impegno considerato troppo ghiotto per essere rifiutato, e cioè la reunion di Marracash e Guè a San Siro. La cantautrice, inizialmente stupita e perplessa, ha poi risposto a tono, scatenando l’ilarità generale. Il video dello scambio è diventato virale in poche ore.

Madame e l’annuncio a sorpresa durante il concerto

Tra un brano e l’altro della scaletta del concerto di Madame, il fonico ha preso il microfono e si è rivolto direttamente al pubblico e all’artista.

Il tecnico del suono, in pratica, ha annunciato che non sarà più al suo fianco per il resto delle tappe estive.

Ha comunque voluto rassicurare i presenti: al suo posto arriverà un collega di fiducia, mentre lui tornerà a lavorare con Madame solo a novembre, in occasione delle date nei club. Un colpo di scena inatteso che ha colto di sorpresa anche l’artista, visibilmente incuriosita da quella comunicazione.

Il fonico vuole seguire Marracash e Guè

Non convinta della versione ufficiale, Madame ha chiesto pubblicamente al tecnico di rivelare per quale motivo stesse abbandonando il tour proprio a metà stagione: “Ma tu mi hai scaricata… posso sapere per chi? Dillo”, ha detto Madame.

Messo alle strette, l’uomo ha ammesso di aver ricevuto una proposta a cui non ha saputo dire no: seguire l’evento che riunisce sul palco Marracash e Guè.

Per giustificarsi, il fonico ha tirato in ballo persino l’età dei due rapper, definendo la scelta una semplice questione di “anzianità”.

La replica di Madame

La risposta di Madame è stata immediata: “Male, puntare sui cavalli vecchi non funziona”, ha detto ridendo ma senza nascondere di essere rimasta spiazzata e stupita da un simile annuncio.

“Scherzo, grazie comunque, ho apprezzato molto e ti voglio bene. Ci vediamo a novembre se non voglio far venire Marra e Guè al posto tuo”, ha ironizzato.

A rendere pubblico l’episodio è stato, come spesso accade, un fan presente al concerto, che ha ripreso la scena e l’ha condivisa su TikTok.

Il filmato ha rapidamente superato i confini del pubblico presente al concerto, circolando tra i fan sia di Madame sia dei due rapper protagonisti dell’evento di San Siro, diventando in breve tempo uno dei momenti più commentati e condivisi legati al tour estivo dell’artista.