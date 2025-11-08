Maddalena Teresa Tognoli morta a Milano nell'incendio del suo appartamento, indagini per chiarire le cause

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un incendio è scoppiato in un palazzo di sette piani in via Bernardo Rucellai 20, a Milano. Una donna di 79 anni, Maddalena Teresa Tognoli, è morta, mentre diversi residenti sono stati evacuati. Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incendio. Sembra, infatti, che ad alimentare le fiamme sia stata una tenda dell’appartamento in cui è morta l’anziana ma non è ancora chiaro l’innesco del rogo.

L’incendio nell’appartamento a Milano

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di venerdì in un palazzo di sette piani in via Bernardo Rucellai 20, a Milano.

Sul posto sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco.

Inoltre sono intervenute anche quattro ambulanze dell’Areu, un’auto infermieristica e un’automedica.

La vittima, Maddalena Teresa Tognoli

Sono state valutate dal personale sanitario le condizioni di sei residenti, ma nessuna persona è stata ospedalizzata.

Non c’è stato nulla da fare invece per Maddalena Teresa Tognoli, la donna di 79 anni che ha perso la vita nell’incendio. La vittima abitava al piano rialzato dello stabile, proprio il piano da cui si sarebbero alzate le fiamme.

I vigili del fuoco, infatti, dopo essere entrati in casa, hanno trovato il corpo della donna riverso a terra nel corridoio verso la camera da letto.

Le fiamme alimentata da una tenda

In quel momento il marito dell’anziana non era in casa ed è stato avvisato dal custode del palazzo di quello che era accaduto. La donna è morta per aver inalato il fumo.

Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incendio. Ad alimentare le fiamme dell’incendio, infatti, sarebbe stata una tenda all’interno dell’appartamento in cui è morta l’anziana.

Ma non è ancora chiaro, però, l’innesco del rogo. Per questo sono in corso le indagini per chiarire le cause. L’appartamento della vittima, che come detto era sola in casa quando è scoppiato l’incendio, è stato sequestrato.