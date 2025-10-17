Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Chiuso un locale dalla Polizia di Stato a Maddaloni: il provvedimento è stato adottato a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini per disturbo alla quiete pubblica e violazioni delle norme igienico-sanitarie.

Controlli congiunti e segnalazioni dei residenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata effettuata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, in collaborazione con il personale dell’ASL e della Polizia Locale. L’intervento è scaturito dopo che alcuni residenti avevano segnalato il circolo sociale per il disturbo alla quiete pubblica, causato dalla presenza di persone in stato di alterazione alcolica fino a tarda notte.

Violazioni amministrative e precedenti dei frequentatori

Durante un primo accertamento, svolto nel mese di giugno, sono emerse diverse violazioni amministrative. Tra queste, l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancanza dei requisiti igienico-sanitari minimi e la somministrazione di bevande alcoliche a persone non associate al circolo. Inoltre, alcuni frequentatori sono risultati avere precedenti di polizia, elemento che ha contribuito ad aggravare la posizione del locale agli occhi delle autorità.

Mancanza di autorizzazioni e chiusura del locale

In seguito a un ulteriore controllo, gli agenti hanno accertato che il gestore del circolo era privo del necessario provvedimento autorizzatorio per l’esercizio dell’attività, la cosiddetta S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questa ulteriore irregolarità ha portato la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Maddaloni a disporre la chiusura immediata del circolo sociale.

Sanzioni e ripristino della tranquillità

Al termine delle verifiche, sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di cinquemila euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ripristinare la serenità nel quartiere, che da tempo lamentava disagi dovuti alla presenza di avventori in stato di ebbrezza e al disturbo alla quiete pubblica.

