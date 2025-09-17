Maddie McCann, il sospettato Christian Brückner scarcerato per insufficienza di prove: "È pericoloso"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nella mattinata del 17 settembre Christian Brückner, il principale sospettato per la sparizione di Maddie McCann, è stato scarcerato. L’uomo ha scontato una pena per reati sessuali non legati al caso della bimba inglese sparita: per il procuratore tedesco Wolters, si tratta di un individuo “fondamentalmente pericoloso”.

Maddie McCann, scarcerato il principale sospettato

Christian Brückner, il principale sospettato per la sparizione della piccola Maddie McCann, è tornato in libertà.

L’uomo non era in carcere per una pena legata alla scomparsa della bimba inglese, avvenuta ad Algarve, in Portogallo nel 2007. Era stato infatti condannato e incarcerato in Germania e costretto a scontare una pena di sette anni per un caso di stupro.

Brückner è legato al caso McCann dal 2020 e, in quell’anno, era già in carcere per la violenza sessuale ai danni di una 72enne statunitense che si trovava in vacanza in Portogallo.

Nonostante sia stato scarcerato, il suo passaporto è stato sospeso: i procuratori vogliono probabilmente tenerlo d’occhio e impedirgli di lasciare il Paese senza prima aver ottenuto il permesso.

Christian Brückner “è pericoloso”: l’opinione del procuratore

Prima della scarcerazione di Christian Brückner, il procuratore Christian Wolters ha rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni.

Wolters ha dichiarato all’Adp che il principale sospettato nel caso di Maddie McCann è stato liberato per via delle prove insufficienti per incriminarlo.

Tuttavia, ha anche rivelato i propri timori, affermando che Brückner è un individuo “fondamentalmente pericoloso”.

I sospetti

Sebbene Christian Brückner e il suo legale continuino a negare il suo coinvolgimento nella scomparsa di Maddie McCann, il sospettato ha alle spalle diverse condanne: una per traffico di droga, e una seconda per abusi su minori.

Tuttavia, nonostante il lavoro degli investigatori, non sono ancora state trovate prove concrete per collegarlo al caso McCann.

Ciò che appare chiaro, però, è che l’uomo viveva ad Algarve all’epoca della scomparsa della bimba, e che in Portogallo aveva l’abitudine di commettere furti in case vacanze e alberghi.

E Maddie, che nel 2007 aveva solo tre anni, sparì proprio da una camera d’albergo.