Maddie McCann scomparsa nel 2007 a Praia Da Luz in Portogallo, ispezionati due pozzi

Nuovi sviluppi sul caso di Maddie McCann, la bimba scomparsa nel 2007 a Praia Da Luz in Portogallo. La polizia tedesca ha riattivato le ricerche, ispezionando due pozzi a circa 10 minuti di auto da dove la bimba, che allora aveva 3 anni, è sparita. La Metropolitan Police di Londra è al corrente dell’operazione e ne segue l’evoluzione.

Ispezionati due pozzi nelle indagini su Maddie McCann

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di martedì 3 giugno diversi agenti tedeschi hanno raggiunto la località di Praia da Luz per setacciare l’area assieme alle polizia portoghese. Agli inquirenti è stato concesso il permesso di controllare terreni ed edifici di proprietà di privati.

Le nuovi indagini sono concentrate nella zona tra il Luz Ocean Club, dove la famiglia McCann alloggiava la sera della scomparsa di Maddie, e il capanno dove abitava ai tempi il tedesco Christian Brueckner, ritenuto il principale indiziato nel caso. Gli agenti, nello specifico, hanno avviato l’ispezione di due pozzi a circa 10 minuti di auto da dove Maddie è scomparsa. Non è chiaro quali siano gli elementi che hanno portato all’apertura del caso. Le ricerche dovrebbero durare tre giorni.

Chi è Christian Brueckner

Christian Brueckner si trova attualmente in carcere in Germania per lo stupro di una turista americana. Se non saranno trovati ulteriori indizi, verrà liberato nel mese di settembre dopo aver scontato la pena.

Brueckner lavorava in modo saltuario per l’Ocean club. Dai tabulati dei telefoni è emerso che, subito dopo la scomparsa di Maddie, avrebbe venduto un’automobile. L’uomo, inoltre, avrebbe confessato a un amico di aver rapito la bambina e si sarebbe vantato di essere entrato in diverse camere dell’Ocean Club per rubare preziosi, soldi e passaporti. Dal 2020 gli inquirenti tedeschi stanno cercando le prove decisive su un suo coinvolgimento nel caso.

La sera in cui scomparve Maddie, i genitori della bambina stavano cenando con amici in uno dei ristoranti dell’albergo, a poca distanza dalla camera dove dormivano i tre figli, tra cui la piccola scomparsa. I McCann avevano fatto a turno tutta la sera per controllare i bimbi ogni quarto d’ora, fino alla scoperta della scomparsa di Maddie attorno alle ore 22.

L’arresto di Julia Wandelt, la 23enne che dice di essere Maddie McCann

Nella serata di mercoledì 19 febbraio Julia Wandelt, 23enne che da anni afferma di essere Maddie McCann, è stata arrestata a Bristol, nel Regno Unito, dalla polizia del Leicestershire.

L’accusa nei suoi confronti è di stalking e molestie nei confronti dei coniugi McCann, Kate e Jerry, genitori della bimba scomparsa nel 2007.