Madonna al Festival di Sanremo 2026, le voci sul tentativo di Carlo Conti: cachet e calendario i due ostacoli

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Carlo Conti starebbe valutando l’ipotesi di avere Madonna al Festival di Sanremo 2026. È quanto emerge dalle indiscrezioni degli ultimi giorni dopo che lady Ciccone è tornata virale per la recente cover di “La Bambola” di Patty Pravo per uno spot di Dolce & Gabbana in uscita prossimamente. Ma per concretizzare il progetto ci sarebbero due ostacoli, tra l’agenda fitta di impegni della cantante e un cachet che coinvolgerebbe Rai Pubblicità e lo stesso Dolce & Gabbana come sponsor.

Madonna a Sanremo 2026, l’ipotesi

Per Madonna si tratterebbe di un ritorno a Sanremo, 31 anni dopo.

Lady Ciccone, infatti, fu ospite nell’edizione 1995 condotta da Pippo Baudo, lasciando il pubblico dell’Ariston a bocca aperta per la sua esibizione.

ANSA

Carlo Conti starebbe pensando al grande bis, con Madonna che sarebbe un’altra super ospite della kermesse. Il conduttore e direttore artistico, infatti, avrebbe pensato di chiamare l’artista dopo la recente cover de “La Bambola” di Patty Pravo, ipotizzando la performance sul palco dell’Ariston.

Madonna-Patty Pravo, l’idea all’Ariston

Lo spot di Dolce & Gabbana, in onda prossimamente, apre le porte a vari scenari. La cover, cantata in perfetto italiano e con foto sensuali, sottolinea il forte legame di Ciccone con l’Italia, ma non solo.

Patty Pravo stessa ha rivelato contatti social con Madonna, lasciando intravedere future collaborazioni, forse persino un duetto sul palco ligure.

Ostacolo cachet e impegni di Madonna

Ma per concretizzare l’ospitata di Madonna a Sanremo ci sarebbero da risolvere diversi nodi tra compatibilità di agenda e cachet.

A fine febbraio, quando andrà in scena il Festival, Madonna infatti dovrebbe rimodulare i suoi impegni per poter essere sul palco dell’Ariston.

L’accordo economico, poi, potrebbe pesare sul bilancio. Il cachet, infatti, coinvolgerebbe Rai Pubblicità e lo stesso Dolce & Gabbana come sponsor.

Il toto-ospiti per Sanremo 2026

Madonna potrebbe essere la punta di diamante del Festival di Sanremo 2026 che conta già Max Pezzali come super ospite fisso per la kermesse che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026.

Ma impazza ancora oggi il toto-nomi su chi potrebbe essere coinvolto da Conti come ospite all’Ariston. Da Laura Pausini ad Annalisa, ma anche Checco Zalone ed Eros Ramazzotti sono alcuni dei nomi tornati in auge nell’ultimo periodo. Tra i nomi in lizza anche Lady Gaga e Vasco Rossi.