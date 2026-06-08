Madonna col bambino, clamoroso errore del Ministero della Cultura: "perde" un quadro da mezzo milione di euro

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un errore di valutazione e una controversia giudiziaria durata anni hanno portato alla definitiva uscita dall’Italia di un’opera d’arte che oggi vale oltre mezzo milione di euro. Si tratta del dipinto raffigurante una “Madonna col Bambino“, attribuito al cosiddetto Maestro del 1302, artista anonimo attivo in Emilia nel XIV secolo e legato al Battistero di Parma. La storia è approdata fino al Consiglio di Stato, che ha confermato le precedenti decisioni favorevoli a una società svizzera proprietaria dell’opera. Il risultato è che il dipinto resterà all’estero e potrà essere liberamente commercializzato sul mercato internazionale.

Madonna col bambino, quadro esportato come opera dell’Ottocento

Come riporta il Corriere della Sera, la vicenda ha origine nel marzo del 2020, quando una società con sede in Svizzera presenta la richiesta per ottenere l’attestato di libera circolazione necessario all’esportazione dell’opera.

Il dipinto viene descritto come un lavoro della “Scuola italiana – Stile bizantino” del XIX secolo e viene dichiarato un valore di 38 mila euro.

Sul retro della tavola compare infatti un’iscrizione interpretata come “Dipinta da Alfonso Martorelli Fiori Bologna anno 1850”.

L’Ufficio esportazione del Ministero della Cultura esamina l’opera e ritiene che non presenti particolari elementi di interesse tali da impedirne l’uscita dal Paese.

Nel verbale viene infatti evidenziato che si tratta di “un’opera di qualche interesse in rapporto alla devozione locale a questa venerata immagine” ma che, dal punto di vista qualitativo, rappresenta “un lavoro modesto che può ottenere l’attestato di libera circolazione”.

L’autorizzazione viene quindi rilasciata nell’agosto del 2020.

La scoperta dopo il restauro

La svolta arriva due anni dopo, quando il dipinto della Madonna col bambino viene sottoposto a un intervento di restauro in Svizzera.

Le operazioni consentono di rileggere correttamente l’iscrizione presente sul retro dell’opera.

L’anno indicato non sarebbe stato il 1850, come inizialmente ritenuto, ma il 1350.

La nuova datazione cambia completamente il valore storico e artistico del dipinto.

L’opera viene attribuita al Maestro del Battistero di Parma, conosciuto anche come Maestro del 1302, autore di opere realizzate nella prima metà del XIV secolo.

La casa d’aste Christie’s inserisce il dipinto in una vendita dedicata agli Old Masters, stimandolo tra 400 mila e 500 mila sterline, una cifra che supera ampiamente il mezzo milione di euro.

Il tentativo del Ministero di bloccare l’opera

Dopo aver appreso la nuova attribuzione e la rivalutazione economica del dipinto, il Ministero della Cultura avrebbe tentato di intervenire.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, nel marzo 2023 viene avviata una procedura di annullamento dell’attestato di libera circolazione rilasciato nel 2020.

L’amministrazione sostiene che la società avrebbe fornito indicazioni non corrette sulla natura dell’opera.

Secondo il Ministero, le informazioni presentate al momento della richiesta avrebbero contribuito a una valutazione errata da parte degli uffici competenti.

La società svizzera contesta però la decisione e si rivolge alla giustizia amministrativa.

La sentenza del Consiglio di Stato

Dopo una prima vittoria davanti al Tar del Lazio, arriva anche la decisione del Consiglio di Stato.

I giudici hanno ritenuto tardivo l’intervento del Ministero, richiamando anche un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’annullamento in autotutela di un attestato di libera circolazione deve avvenire entro termini precisi.

Nel caso della “Madonna col Bambino”, il tentativo di revoca è arrivato oltre due anni e mezzo dopo il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione.

La decisione conferma quindi la validità dell’attestato originario e consente all’opera di restare definitivamente all’estero.