Madonna di Trevignano, Gisella Cardia continua a tenere incontri mensili ma virtuali: riceve ancora donazioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il processo alla presunta veggente della Madonna di Trevignano entra nel vivo: Gisella Cardia e il marito sono accusati di truffa aggravata per oltre 300mila euro, raccolti grazie a presunti falsi miracoli. Intanto l’associazione resta attiva e iscritta al registro del Terzo Settore, operando online e potenzialmente continuando anche a ricevere donazioni.

Madonna di Trevignano, non è finita

Il caso della presunta veggente della Madonna di Trevignano ritorna al centro dell’attenzione. Gisella Cardia e il marito sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa aggravata per presunti falsi miracoli e donazioni raccolte tra il 2018 e il 2023.

Nonostante l’avvio del processo e lo smantellamento del “luogo di culto”, l’associazione risulta ancora attiva e operativa sul terreno virtuale, sfruttando il web e i social.

IPA

Gisella Cardia continua online

La questione è stata dibattuta durante il programma televisivo “Storie italiane”. L’Associazione Madonna di Trevignano ETS risulta ancora iscritta al Registro del Terzo Settore e può continuare a ricevere donazioni, inclusi i fondi del cinque per mille.

Parallelamente, gli incontri con i fedeli (ogni 3 del mese) non si svolgono più fisicamente a Trevignano, ma proseguirebbero in forma virtuale tramite social network e piattaforme online, come YouTube.

Sul web la realtà è ancora attiva anche attraverso un sito francese, che accumula centinaia di migliaia di visite pur non risultando più aggiornato, ma limitandosi a reindirizzare gli utenti verso il sito italiano. In quest’ultimo, invece, sono presenti anche i presunti messaggi attribuiti alla Madonna, e restano attivi canali per offerte e intenzioni di preghiera.

Perché la “veggente” è ancora attiva

Dal punto di vista legale, come sottolineato anche nello studio televisivo dall’avvocato Paolo Pirani, l’attività online resta lecita finché non viene contestata con nuove denunce specifiche. Il processo attuale, avviato presso il Tribunale di Civitavecchia, riguarda esclusivamente le presunte condotte illecite passate.

Le accuse sono pesanti: secondo la Procura, Gisella Cardia e il marito avrebbero orchestrato false apparizioni mariane per ottenere donazioni dai fedeli.

La vicenda giudiziaria si preannuncia, ad ogni modo, particolarmente delicata: dimostrare la truffa aggravata in un contesto legato alla fede richiede prove solide, capaci di dimostrare non solo l’inganno, ma anche la consapevolezza e l’intenzionalità degli imputati.

La prima udienza, inizialmente fissata per il 7 aprile, è stata rinviata al 16 giugno. Il procedimento è ora nella fase pre-dibattimentale avanzata, in attesa dell’effettivo confronto in aula tra accusa e difesa.