Madonna di Trevignano, la fedele di Gisella Cardia racconta il miracolo della pizza che si è moltiplicata

Gesù Cristo moltiplicava i pani e i pesci, Gisella Cardia moltiplicherebbe la pizza. Ne sono convinti i suoi fedeli, che a più riprese hanno raccontato il presunto miracolo, insieme anche ad altri. Si tratta solo di uno fra i molti poteri attribuiti alla sedicente veggente della Madonna di Trevignano, in provincia di Roma.

Gisella Cardia e la moltiplicazione della pizza

Uno dei presunti poteri di Gisella Cardia sarebbe quello di moltiplicare il cibo per sfamare i fedeli. Di testimonianze in tal senso ne sono state raccolte diverse nel corso degli anni.

Il dettaglio della pizza infinita è stato ribadito da una fedele raggiunta dalle telecamere di Pomeriggio Cinque News.



“Eravamo a casa sua per un rosario ed eravamo circa 20 o 25 persone. Finito il rosario, abbiamo deciso di rimanere un po’ lì per parlare. A un certo punto, una persona ha portato una scatola di pizza“, ha raccontato la fedele.

“Una persona vicino a noi l’ha tagliata. E ognuno di noi andava lì e ne prendeva un pezzetto alla volta… Ne abbiamo mangiato tutti. La pizza non finiva e questa è tutta opera della Divina Provvidenza, tramite Gisella”, ha aggiunto la donna

“Ovviamente non c’era solo quello da mangiare, però la pizza è bastata a tutti e qualche persona ne ha anche portato un po’ a casa, andando via”, ha concluso.

Il miracolo della moltiplicazione del cibo

Il primo in assoluto a moltiplicare il cibo fu il profeta Eliseo (in ebraico Elisa) che secondo l’Antico Testamento sfamò 100 uomini con 20 “pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia”.

Poi venne Yehoshua ben Yosef (Gesù figlio di Giuseppe), che secondo i Vangeli in almeno due occasioni sfamò fra le 4.000 e le 5.000 persone moltiplicando i pani e i pesci.

Il filo rosso dei miracoli gastronomici porta infine a Gisella Cardia, che stando alle testimonianze dei fedeli avrebbe dunque sfamato una ventina e più di commensali con una pizza.

La moltiplicazione degli gnocchi e altri miracoli

Ma negli anni le testimonianze dei seguaci della Madonna di Trevignano (ma anche i racconti di Gisella Cardia) hanno riportato anche dell’altro, parlando di gravidanze ad opera dello Spirito Santo, di stigmate e di messaggi della Madonna e di Gesù attraverso segni e scritte sui muri, come ricorda TGcom24.

Fra i (presunti) miracoli più suggestivi e utili c’è la moltiplicazione degli gnocchi: una sera bisognava preparare la cena per 15 persone. “Era rimasto il pranzo con degli gnocchi e un po’ di coniglio”, ha raccontato la stessa Gisella Cardia, come riporta La Repubblica in un vecchio articolo.

“Tutti hanno mangiato gli gnocchi e il coniglio, 15 persone ed è incredibile questa cosa. Mentre versavo gli gnocchi il cibo non diminuiva, ma neanche quello della pentola”, ha detto la donna.