È stata ritrovata in pochi minuti la donna di 71 anni che si era allontanata a Como, facendo temere il peggio al figlio. L’anziana, che aveva il cellulare spento, è stata individuata grazie all’intervento tempestivo della Polizia, che ha utilizzato le telecamere di sorveglianza della Questura per localizzarla. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di martedì 14 ottobre, quando la donna, dopo essersi accorta di essere rimasta sola davanti all’ufficio postale, ha deciso di recarsi nel luogo che riteneva più sicuro: la Questura.

La segnalazione e l’intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato poco dopo mezzogiorno di martedì 14 ottobre. Un uomo di 34 anni, residente nell’alto lago, ha contattato il 112 NUE per denunciare l’allontanamento della propria madre, una donna di 71 anni. I due si trovavano in città per alcune commissioni e, una volta giunti davanti alle poste di via Milano, il figlio aveva chiesto alla madre di attenderlo mentre svolgeva un’operazione postale.

L’ansia del figlio e la chiamata alla Polizia

Terminata la commissione, il 34enne non ha più trovato la madre nel punto in cui l’aveva lasciata. L’ansia è cresciuta ulteriormente quando ha scoperto che il cellulare della donna era spento, rendendo impossibile ogni tentativo di contatto. In preda alla preoccupazione, l’uomo ha deciso di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, chiamando il 112 NUE e raccontando quanto accaduto.

L’intuizione dell’agente Alessia e il ruolo delle telecamere

La situazione è stata affrontata con prontezza dalla Polizia di Stato di Como. In particolare, l’agente Alessia, in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura, ha dimostrato intuito e professionalità. Dopo aver avvertito la centrale operativa e fornito una descrizione dettagliata della signora, Alessia ha avuto la brillante idea di coinvolgere anche il collega addetto al corpo di guardia della Questura, responsabile della gestione delle numerose telecamere di sorveglianza che monitorano sia l’interno che l’esterno della struttura.

Il ritrovamento nell’ufficio passaporti

Grazie alle informazioni precise trasmesse dall’agente Alessia, il collega ha potuto individuare la donna in un angolo dell’ufficio passaporti della Questura. Immediatamente, una pattuglia della volante si è recata sul posto e ha raggiunto l’anziana, ponendo fine all’apprensione del figlio.

Il racconto della donna e il lieto fine

Il 34enne ha potuto riabbracciare la madre, manifestando sollievo e gratitudine nei confronti degli agenti. La donna ha poi spiegato con lucidità quanto accaduto: si era resa conto di essere rimasta sola davanti all’ufficio postale e, trovandosi con il cellulare scarico, aveva scelto di recarsi nel luogo che considerava più sicuro, la Questura di Como.

