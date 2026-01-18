Madre a Catania cerca di soffocare la figlia di 5 mesi, i carabinieri sfondano la porta e la bloccano in tempo
Una donna è stata fermata dai carabinieri prima di riuscire a soffocare con un cuscino la figlia di 5 mesi: madre in ospedale in stato di agitazione
I carabinieri sono riusciti a fermarla prima che uccidesse la figlia di 5 mesi soffocandola con un cuscino. Una donna è stata bloccata tempestivamente nell’abitazione dove vive a Catania dai militari dell’Arma, che hanno fatto irruzione nella stanza da letto in cui la madre si era chiusa a chiave con la neonata. La piccola non avrebbe riportato lesioni e sta bene, mentre la mamma è stata portata in ospedale, dove i medici starebbero valutando per lei un Tso.
Il tentato soffocamento della neonata a Catania
L’emergenza è scattata nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio, in una casa del rione marinaro della Plaia di Catania. Secondo quanto ricostruito, la madre avrebbe iniziato a dare in escandescenze, minacciando di uccidere la figlia, con cui si è barricata nella propria stanza da letto.
Grazie all’allarme lanciato dalla sorella minore della donna, i carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale sono potuti intervenire in tempo nell’abitazione, dove vive una famiglia originaria dell’Asia meridionale da anni residente nella città siciliana.
L’intervento dei carabinieri
Dopo aver sfondato la porta della camera da letto, i militari dell’Arma hanno trovato la donna che cercava di soffocare la piccola di 5 mesi con un cuscino.
Bloccata la madre, i carabinieri hanno preso in consegna la bambina e affidato la mamma in forte stato di agitazione al personale del 118 arrivato sul posto. La neonata è stata salvata in tempo ed è ritenuta in buone condizioni di salute.
Il ricovero della madre
La madre è stata scortata da militari dell’Arma nel pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria San Marco, dove è stata sottoposta a esami anche di tipo psicologico, per permettere ai medici di valutare il suo stato di salute mentale. Non sarebbe escluso il ricorso a un Trattamento sanitario obbligatorio nei suoi confronti.
In corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e risalire ai motivi del gesto. La procura distrettuale sta analizzando gli aspetti penali della vicenda, mentre la procura per i minorenni sta prendendo in considerazione un eventuale intervento a tutela della bambina.