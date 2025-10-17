Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fuga in moto e resistenza a pubblico ufficiale sono le accuse che hanno portato all’arresto di una donna a Lecce, dopo che il figlio 18enne aveva tentato di sottrarsi a un controllo della Polizia. I fatti sono avvenuti nella serata del 14 ottobre, quando la Polizia di Stato ha intercettato un motociclista che non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga. La madre del giovane è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

L’inseguimento e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di controllo del territorio da parte della Squadra Volante della Questura di Lecce. Gli agenti hanno notato un motociclo condotto da un giovane che, alla richiesta di fermarsi, ha preferito darsi alla fuga, accelerando e compiendo manovre pericolose.

Il tentativo di sottrarsi al controllo ha portato il motociclista a imboccare la tangenziale di Lecce, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Gli agenti, dopo aver rilevato la targa del veicolo, hanno avviato immediati accertamenti, scoprendo che il mezzo era intestato a un ragazzo di 18 anni residente a Monteroni, già noto per avere la patente sospesa.

La scelta degli agenti e l’arrivo a casa

Per evitare che l’inseguimento potesse avere conseguenze gravi, le volanti, supportate da altre pattuglie, hanno deciso di interrompere la corsa e dirigersi direttamente verso l’abitazione del giovane. Una volta giunti sul posto, una donna, poi identificata come la madre del ragazzo, è uscita di fretta dalla casa, chiudendo la porta a chiave alle spalle e dichiarando di aver ricevuto una telefonata dal figlio, che le aveva chiesto di andarlo a prendere in un luogo non precisato.

Il tentativo di fuga della madre e l’aggressione agli agenti

La donna ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma gli agenti le hanno impedito di farlo. A quel punto, la signora ha iniziato a spintonare e strattonare i poliziotti, arrivando ad aggredire uno di loro e causandogli delle lesioni. Per questo motivo è stata immediatamente bloccata e fatta salire a bordo della volante.

Il ritorno del figlio e le conseguenze legali

Nel frattempo, il figlio, dopo aver tentato di nascondere la moto nelle campagne circostanti e rendendosi conto di non avere più vie di fuga, ha deciso di rientrare spontaneamente a casa. Gli agenti, constatata la sospensione della patente, hanno deferito il 18enne in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a redigere i verbali di contestazione per le violazioni al codice della strada.

L’arresto e la misura cautelare

La madre è stata dichiarata in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha disposto per la donna la misura degli arresti domiciliari.

IPA