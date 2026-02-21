Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato evitato il peggio sulle piste da sci di Piancavallo, dove una donna di 52 anni è stata salvata da un arresto cardiaco grazie al tempestivo intervento di due Carabinieri sciatori. L’episodio, avvenuto oggi intorno alle 14:00 nei pressi dell’impianto di risalita “Busa”, ha visto protagonista una sciatrice della Destra Tagliamento, soccorsa davanti agli occhi del figlio diciassettenne. L’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei sanitari ha permesso di trasportare la donna viva e cosciente all’ospedale di Pordenone in tempi record.

Il dramma sulle piste: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la giornata di sci a Piancavallo ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando una donna, improvvisamente, si è accasciata al suolo colpita da un arresto cardiaco. L’episodio si è verificato nei pressi dell’impianto di risalita “Busa” e ha coinvolto una sciatrice di 52 anni della Destra Tagliamento, che si trovava in compagnia del figlio di 17 anni. La scena non è passata inosservata a due militari dell’Arma, impegnati in servizio di vigilanza e soccorso sulle piste.

L’intervento dei Carabinieri: prontezza e preparazione decisive

I due Carabinieri sciatori del Comando Provinciale di Pordenone hanno immediatamente riconosciuto la gravità della situazione. Uno dei militari ha iniziato senza indugio le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre il collega si è precipitato a recuperare il defibrillatore semiautomatico (DAE) di Promo Turismo, posizionato a breve distanza. L’applicazione tempestiva delle piastre e il massaggio cardiaco hanno permesso al cuore della donna di riprendere a battere, ancora prima dell’arrivo del personale sanitario.

La macchina dei soccorsi: sinergia tra forze dell’ordine e sanitari

Una volta stabilizzate le condizioni della paziente, è stata attivata una complessa macchina dei soccorsi. La donna è stata caricata sulla barella della motoslitta dell’Arma e trasportata verso il centro abitato di Piancavallo, dove il personale del 118 era già pronto ad accoglierla. Da lì, è stata trasferita sull’ambulanza per una corsa contro il tempo verso il Pronto Soccorso di Pordenone.

La corsa verso l’ospedale: coordinamento e rapidità

Per garantire la massima rapidità nel trasporto, è stata organizzata una scorta d’eccezione. I Carabinieri della Stazione di Aviano e la Polizia Municipale del Comune hanno collaborato bloccando il traffico agli incroci e ai bivi, creando un corridoio libero per il passaggio dell’ambulanza. Una terza pattuglia dei Carabinieri di Pordenone ha inoltre fermato il traffico in ingresso alla città, consentendo al mezzo di soccorso di raggiungere l’ospedale in soli 25 minuti.

Un lieto fine e una riflessione sull’importanza della prevenzione

Grazie all’efficace coordinamento tra forze dell’ordine e sanitari, la donna è stata consegnata viva e cosciente alle cure dei medici del Pronto Soccorso di Pordenone.

