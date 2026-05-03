Madre di 24 anni morta dopo il parto a Firenze, Procura apre un’inchiesta: era il primo figlio della ragazza

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, dove una giovane donna di 24 anni è morta il 1° maggio a seguito di gravi complicanze insorte dopo il parto. La paziente era entrata in travaglio spontaneo e aveva dato alla luce il proprio figlio regolarmente nella giornata del 30 aprile. Sebbene il neonato goda di ottima salute, il quadro clinico della madre è precipitato drasticamente poche ore dopo l’evento. La Procura di Firenze ha immediatamente aperto un fascicolo per fare luce sulle cause del decesso.

Madre di 24 anni morta dopo il parto a Firenze

Secondo la ricostruzione fornita dall’Azienda Usl Toscana Centro, subito dopo il parto sono comparsi i primi segni di una emorragia post partum.

Come riporta La Nazione, un’équipe multidisciplinare composta da ostetrici, anestesisti-rianimatori e chirurghi è intervenuta prontamente, applicando le procedure previste per le emergenze ostetriche.

Nonostante un primo intervento in sala operatoria sembrasse aver stabilizzato la situazione, la donna è stata ricoverata in reparto dove, in serata, ha accusato un secondo e più grave malore emorragico.

La situazione è degenerata rapidamente con l’insorgenza di arresti cardiorespiratori che, nonostante le manovre di rianimazione e le trasfusioni effettuate d’urgenza, hanno portato al decesso della giovane paziente.

Perché è stata aperta un’inchiesta

In seguito alla segnalazione del decesso come evento sentinella, la magistratura ha disposto il sequestro della documentazione clinica e ha ordinato l’autopsia, che verrà eseguita presso l’istituto di medicina legale di Careggi.

L’obiettivo degli inquirenti è stabilire se vi siano state responsabilità dirette del personale sanitario a Firenze o carenze di tipo organizzativo nell’applicazione delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’Asl ha garantito la massima trasparenza e collaborazione, mettendo a disposizione ogni dato utile a ricostruire i fatti, pur ribadendo la piena fiducia nell’operato dei propri professionisti che hanno assistito la donna durante l’intera degenza.

Come si presenta l’emorragia post partum

L’emorragia post partum primaria è considerata una delle emergenze più complesse in ambito ostetrico, responsabile globalmente del 25% delle morti materne.

Poiché può manifestarsi in modo silente fino a quando le condizioni non diventano critiche, la diagnosi precoce risulta vitale.

Oltre all’inchiesta giudiziaria, l’azienda sanitaria ha avviato un audit clinico interno per analizzare il percorso assistenziale e ha attivato un servizio di supporto psicologico dedicato sia al personale coinvolto sia ai familiari della vittima.

La direzione dell’ospedale ha espresso profondo cordoglio al marito e ai parenti per la perdita della giovane donna, assicurando vicinanza umana e istituzionale.