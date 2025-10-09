Madre di due neonati morti arrestata a Pellaro vicino a Reggio Calabria, li avrebbe soffocati dopo il parto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico una donna originaria di Reggio Calabria. Le accuse sono gravi, avrebbe soffocato i suoi due neonati subito dopo il parto e occultato i cadaveri. Inoltre pendono sulla donna anche altre accuse come la soppressione di cadavere di un altro figlio o figlia avuto/a tre anni fa. I fatti sarebbero avvenuti a Pellaro nel luglio dello scorso anno quando i genitori dell’indagata hanno rinvenuto in un armadio di casa i corpi senza vita dei due nipotini avvolti in una coperta. Sarebbe indagato per favoreggiamento anche il fidanzato della giovane e presunto padre delle vittime.

Le indagini

Le indagini sono state curate dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria e si sono focalizzate principalmente sui sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, su accertamenti di natura biologica e sull’analisi dei messaggi tra la donna e il fidanzato.

Dai video sarebbe emerso come la ragazza l’8 luglio scorso fosse rimasta sola in casa tra le 19 e le 20.30. Questa fascia oraria coinciderebbe con il presunto parto dei neonati.

Gli accertamenti di natura biologica, effettuati anche su materiale organico, avrebbero confermato che i due neonati morti erano figli dell’indagata.

Sarebbero nati vivi e la morte sarebbe stata causata per soffocamento secondo gli inquirenti.

Presso il Policlinico di Messina la giovane era stata sottoposta anche ad intervento di raschiamento e questo avrebbe incastrato l’indagata.

Le dichiarazioni dei familiari

Emergerebbe anche un quadro di completa estraneità della famiglia della donna accusata di aver ucciso a Pellaro i suoi due figli neonati, soffocandoli.

I parenti più vicini, compresi i genitori, ignari del duplice omicidio avrebbero dichiarato di un ricovero per emorragia della figlia risalente a poco tempo prima del ritrovamento dei corpi.

L’indagata avrebbe categoricamente negato ai sanitari di essere stata incinta.

Neonati soffocati a Pellaro, al vaglio i messaggi

A rendere più grave il quadro indiziario della madre dei neonati trovati morti sarebbero stati messaggi scambiati dall’indagata con il fidanzato. La coppia avrebbe vissuto un simile episodio nel 2022.

La donna sarebbe rimasta incinta ed entrambi sarebbero stati in disaccordo su un eventuale aborto. Nel mese di agosto la donna avrebbe partorito e poi soppresso il corpo del figlio appena nato, come avrebbe poi fatto tre anni dopo.

Un altro omicidio tre anni fa

A sostegno dell’ipotesi di un precedente omicidio da parte della donna da un figlio appena partorito ci sarebbe la ricerca da parte degli inquirenti, con l’ausilio di cani molecolari e di un geo radar, del rinvenimento di ulteriori resti umani.

Le ricerche si starebbero conducendo sia a casa del fidanzato della donna che negli spazi esterni della casa di quest’ultima.

Il precedente di Chiara Petrolini

Il caso di Pellaro, quartiere di Reggio Calabria, di una madre che avrebbe ucciso e occultato i corpicini dei suoi due neonati ha ricordato a molti quello di Chiara Petrolini.

La donna è accusata di aver ucciso e seppellito due neonati nel 2023 e nel 2024 nella villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.

Alle accuse di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e di soppressione di cadavere, nel processo in corso l’indagata ha dichiarato di non aver fatto del male ai suoi bambini.