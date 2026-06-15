Madre di Pamela Genini contro Vannacci per le frasi sul femminicidio, "vergogna, se succedesse a tua figlia?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La madre di Pamela Genini ha definito “vergognose” le parole di Roberto Vannacci sul femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale aveva detto che “il femminicidio non esiste”. Una Smirnova ha commentato, rivolta a Vannacci: “Gli chiederei: se una tragedia così succedesse a tua figlia, cosa diresti?”.

Le dichiarazioni di Vannacci sul femminicidio

Nel giorno del debutto ufficiale della sua creatura politica Futuro Nazionale, Roberto Vannacci è finito nella bufera per le sue dichiarazioni sul femminicidio. Secondo l’eurodeputato, il femminicidio “non esiste”.

La sua spiegazione: “Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità”.

ANSA

Lo sfogo della madre di Pamela Genini

Una Smirnova, madre di Pamela Genini, modella uccisa dal compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025, ha commentato le parole di Roberto Vannacci in un’intervista a La Repubblica.

“Leggo le parole vergognose di Vannacci e penso: in un Paese dove quasi ogni giorno c’è un femminicidio, le donne rischiano di rimanere ancora più sole”, si è sfogata la donna.

Ancora Una Smirnova: “È una vergogna. Il femminicidio è il frutto di continui soprusi e violenze che alla fine portano a quell’epilogo”.

La mamma di Pamela Genini ha aggiunto ancora: “Una frase del genere mi fa pensare che le donne verranno lasciate ancora più sole e lo rimarranno chissà per quanti anni, senza alcun tipo di aiuto”.

Se avesse davanti Vannacci, Una Smirnova gli direbbe: “Se una tragedia così succedesse a tua figlia, cosa diresti? Che politica faresti? Diresti ancora che le donne non vanno protette?”.

Anche il padre di Michelle Causo contro Vannacci

Anche il padre di Michelle Causo, uccisa a 17 anni da un suo coetaneo a Roma nel 2023, ha criticato duramente Vannacci per le sue parole sul femminicidio.

A Lapresse, Gianluca Causo ha definito le parole dell’eurodeputato ““un’uscita infelice, perché il femminicidio esiste e Michelle è stata uccisa, come tante altre ragazze, proprio perché era una donna”.

Il papà della diciassettenne uccisa ha aggiunto: “Al signor Vannacci direi che prima di fare certe affermazioni dovrebbe provarle sulla propria pelle, poi vedremmo cosa penserebbe se gli venisse uccisa una figlia in quel modo”.