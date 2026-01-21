Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata arrestata una donna di 65 anni a Mantova per maltrattamenti contro familiari e conviventi ai danni della madre 86enne disabile. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio del 15 gennaio 2026, dopo una segnalazione al 112 NUE che ha portato la Squadra Volante della Questura a intervenire presso l’abitazione delle due donne.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la richiesta di aiuto è partita da un parente della vittima, preoccupato per l’incolumità dell’anziana. La donna, affetta da disabilità, ha raccontato agli agenti di essere stata oggetto di minacce e vessazioni da parte della figlia convivente. In particolare, la notte precedente l’arresto, la figlia avrebbe impugnato un coltello in cucina e avrebbe minacciato di morte la madre, per poi chiudersi nella propria stanza fino al mattino seguente.

Le minacce e la richiesta di aiuto

La situazione di tensione si è protratta anche la mattina successiva, quando la figlia avrebbe nuovamente minacciato la madre. Temendo per la propria sicurezza, l’anziana ha deciso di rivolgersi a un cugino, che ha poi contattato le forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la sospettata chiusa nella sua stanza, ancora in possesso del coltello descritto dalla madre.

Motivazioni economiche dietro la condotta violenta

Dopo aver fermato la donna, la Polizia ha ricostruito le motivazioni alla base delle sue azioni. Secondo quanto emerso, la figlia avrebbe agito spinta da ragioni di carattere economico, con l’obiettivo di allontanare la madre dall’abitazione e ottenere il controllo delle sue entrate finanziarie.

Le misure cautelari e la posizione giudiziaria

L’arresto della donna è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, nonché il divieto di dimora nel Comune di Mantova.

