Madre e bimba trovate morte a Villa Pamphili, analisi dei tatuaggi della donna per risalire ai nomi

Si continua a indagare sui cadaveri della madre e della bimba di cinque mesi trovate morte a Villa Pamphili, parco di Roma grande oltre 180 ettari. Le due vittime non sono ancora state identificate. Una svolta potrebbe arrivare dai vistosi tatuaggi presenti sul corpo della donna. Proseguono inoltre le indagini per risalire all’autore o agli autori dei delitti.

Madre e bimba trovate morte a Villa Pamphili, i dettagli dei tatuaggi

Sul corpo della donna, come riferisce l’ANSA, sono stati individuati diversi vistosi tatuaggi tra cui un surf con un teschio e un disegno floreale. I disegni potrebbero risultare cruciali per l’identificazione della madre e della bimba.

Nel frattempo si attendono gli esiti relativi al prelievo effettuato sulle due vittime. La neonata è stata trovata a distanza di 200 metri dalla madre.

Fonte foto: ANSA La scientifica al lavoro sulla scena del crimine

Vittime di origine straniera, le ipotesi

Chi indaga ipotizza che i due cadaveri potrebbero essere di due persone di origine straniera, in particolare scandinava o dell’est Europa.

Da evidenziare che gli esami dattiloscopici non hanno dato risultati, fatto che spinge a non escludere che la bimba sia venuta alla luce all’estero e che la coppia si fosse trasferita in Italia da poco tempo.

Sempre secondo le ricostruzioni, si ipotizza che mamma e figlia avrebbero vissuto all’interno di Villa Pamphili, trovando riparo in giacigli di fortuna per trascorrere la notte.

Si attendono inoltre i test tossicologici che serviranno a chiarie se la donna si sia spenta a causa di una overdose.

Autopsia, la neonata sarebbe morta strangolata

Dall’autopsia effettuata domenica all’istituto di medicina legale della Cattolica, la neonata sarebbe morta strangolata e sarebbe deceduta la sera prima del ritrovamento del suo cadavere. Uno scenario che rende ancor più complesso il caso in quanto la madre sarebbe invece morta quattro giorni prima rispetto alla piccola.

Tali riscontri obbligano gli inquirenti ad allargare l’arco temporale su cui indagare. Inoltre, due decessi avvenuti in poco tempo o in contemporanea avrebbero indirizzato il caso verso il binario del duplice omicidio compiuto da una sola persona. Per via di quanto emerso fino ad ora, invece, il quadro si fa ancor più ingarbugliato e di difficile risoluzione.