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È di tre arresti e oltre 637 chili di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel comune di Patrica. Una madre e i suoi due figli sono stati fermati e trovati in possesso di una quantità ingente di sostanze stupefacenti, destinate allo spaccio sul territorio. L’operazione è stata resa possibile grazie a un’indagine avviata dalla Squadra Mobile di Roma e supportata dagli agenti della Squadra Mobile di Frosinone.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio da alcune informazioni raccolte durante precedenti indagini condotte nel territorio di Frosinone. Gli agenti della VII Sezione “Antidroga” della Squadra Mobile capitolina, in collaborazione con il personale dell’omologo ufficio investigativo locale, hanno quindi predisposto una serie di servizi di osservazione e controllo mirati.

Il blitz e la scoperta della droga

Nel corso delle attività di monitoraggio, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su una donna di 32 anni, la quale è stata sottoposta a una perquisizione personale e veicolare. Durante i controlli, la giovane è stata trovata in possesso di 660 grammi di hashish. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione all’abitazione della donna, situata nel comune di Patrica.

Il maxi sequestro nel magazzino di casa

All’interno dello stabile, precisamente al piano terra adibito a magazzino, sono stati sorpresi il fratello della donna, di 29 anni, e la madre, di 63 anni. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 637 chili di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente era suddivisa in panetti da circa 100 e 50 grammi ciascuno, conservati all’interno di un frigorifero e contrassegnati da diversi loghi, a testimonianza di una possibile organizzazione nella distribuzione.

Sequestrati anche contanti e materiale per il confezionamento

La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione di residenza delle due donne, dove sono stati trovati e sequestrati 9.440 euro in contanti e ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

Un giro d’affari milionario

Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata, una volta immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti per oltre 3,5 milioni di euro. Il quantitativo di hashish rinvenuto rappresenta uno dei sequestri più ingenti degli ultimi tempi nella zona.

Gli arresti e la posizione degli indagati

Al termine delle operazioni, i tre cittadini italiani, tutti incensurati, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di ingente quantità di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, sono stati associati presso le Case Circondariali di Roma, Rebibbia e Regina Coeli.

Il contesto territoriale e il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione antidroga ha coinvolto sia la Squadra Mobile capitolina sia quella di Frosinone, a conferma della sinergia tra i diversi uffici investigativi nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il sequestro di una quantità così elevata di hashish rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali attive nel territorio e testimonia l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione messe in campo dalle forze dell’ordine.

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