Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare a Campobasso, i sospetti sui cibi mangiati

Una donna di 50 anni e la figlia quindicenne sono morte a Campobasso dopo un improvviso aggravamento seguito a una cena consumata in casa a Pietracatella. Erano state dimesse due volte dal pronto soccorso. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto autopsie e analisi sugli alimenti per chiarire le cause della sospetta intossicazione alimentare.

Due persone, madre e figlia quindicenne, sono morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. Le vittime sono Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. Vivevano a Pietracatella, piccolo comune della provincia molisana. I primi sintomi si sarebbero manifestati dopo una cena consumata in casa nei giorni precedenti al Natale.

Secondo quanto ricostruito, entrambe avevano accusato forti dolori addominali, nausea e vomito persistente. In due occasioni si erano rivolte al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, il 25 e il 26 dicembre, venendo dimesse dopo i controlli.

Un successivo e improvviso peggioramento delle condizioni cliniche ha portato al ricovero e, infine, al decesso, avvenuto a poche ore di distanza tra madre e figlia. Il padre, Gianni Di Vita, 55 anni, ex sindaco del paese, ha manifestato sintomi simili ed è stato trasferito in rianimazione all’istituto Spallanzani di Roma. La figlia maggiore della coppia, invece, non ha accusato disturbi ed è stata condotta nella capitale solo in via precauzionale.

La sospetta intossicazione alimentare

L’attenzione degli inquirenti si concentra sui cibi consumati durante la cena precedente ai malori. Secondo le prime ricostruzioni, la figlia maggiore non avrebbe partecipato a quel pasto, elemento che rafforza l’ipotesi di una intossicazione alimentare.

I medici hanno parlato di un’evoluzione clinica particolarmente rapida e atipica: “C’è stata un’insufficienza epatica seguita da una progressione verso l’insufficienza multiorgano”, ha spiegato all’ANSA il responsabile della Rianimazione del Cardarelli, precisando che il decorso è stato raro nonostante le terapie intensive messe in atto.

Diverse le ipotesi mediche al vaglio, ma al momento non ci sono conferme definitive. Gli agenti della Squadra mobile hanno sequestrato gli alimenti presenti nell’abitazione di Pietracatella e recuperato anche parte dei rifiuti, che saranno sottoposti ad analisi di laboratorio. Le cartelle cliniche sono state acquisite per verificare il percorso sanitario e gli accessi al pronto soccorso nei giorni precedenti ai decessi.

L’inchiesta della Procura e gli indagati

La Procura di Campobasso ha aperto un’inchiesta contro ignoti per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità. Le indagini riguardano sia l’origine dell’intossicazione sia la gestione clinica delle pazienti nei precedenti accessi ospedalieri. Al momento sarebbero cinque le persone indagate a vario titolo, con anche l’omicidio colposo plurimo come ipotesi di reato.

Le autopsie sui corpi di madre e figlia sono state disposte per i prossimi giorni e saranno decisive per stabilire l’esatta natura dell’agente tossico.

Nel frattempo, la comunità di Pietracatella vive giorni di silenzio e attesa. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali e ha disposto l’annullamento delle iniziative natalizie.