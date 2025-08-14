Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti a Roma, nel quartiere La Rustica, dopo che gli agenti hanno scoperto un ingegnoso nascondiglio per la droga e un sistema di vendita organizzato tramite chat segreta. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dagli investigatori del Distretto Casilino, che hanno agito grazie anche all’aiuto del cane antidroga Eviva.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha visto protagoniste una madre e una figlia, entrambe residenti nel quartiere La Rustica di Roma. Le due donne sono state fermate e arrestate dagli agenti dopo un’attenta attività investigativa che ha permesso di smascherare un’attività di spaccio condotta all’interno della loro abitazione.

Un nascondiglio ingegnoso per la droga

Le indagini hanno preso avvio quando gli investigatori del Distretto Casilino hanno individuato una zona sospetta nel quartiere La Rustica, dove si sospettava fosse attiva una piccola “piazza di spaccio“. Gli agenti hanno monitorato con pazienza i movimenti attorno a una casa che fungeva da vero e proprio laboratorio per la preparazione e la vendita di sostanze stupefacenti.

La svolta è arrivata quando la madre è stata intercettata e seguita fino all’appartamento, dove si trovava anche la figlia. A quel punto, è stato richiesto l’intervento di Eviva, uno dei migliori cani antidroga della Questura di Roma. L’animale ha segnalato con insistenza una mattonella apparentemente identica alle altre, attirando l’attenzione degli agenti su un battiscopa in ceramica.

Un’analisi accurata ha permesso di scoprire che il battiscopa non era fissato con la malta, ma era tenuto fermo da una calamita a scomparsa. Dietro di esso, le due donne avevano nascosto una riserva di cocaina già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Il nascondiglio, realizzato con una certa abilità, avrebbe dovuto tenere al sicuro la droga da occhi indiscreti, ma non ha resistito all’olfatto infallibile di Eviva.

Gestione della clientela e offerte speciali

Oltre al nascondiglio, gli agenti hanno scoperto un sistema altrettanto fantasioso per la gestione della clientela. L’ispezione dello smartphone in uso alle due donne ha rivelato una chat di messaggistica nascosta dietro la foto profilo di un noto campione del mondo del calcio, ormai scomparso. Attraverso questa chat, madre e figlia gestivano le offerte e le promozioni rivolte agli acquirenti abituali.

Le offerte prevedevano sconti per chi acquistava più dosi: ad esempio, il “bis” veniva venduto a 90 euro invece dei 50 euro della singola dose. Un sistema di fidelizzazione che dimostra come l’attività di spaccio fosse organizzata nei minimi dettagli, quasi come una vera e propria impresa familiare.

Per facilitare le transazioni, le due donne offrivano ai clienti la possibilità di pagare tramite bonifico bancario istantaneo o ricariche di carte prepagate, rendendo così più agevole e sicuro lo scambio di denaro. Un dettaglio che testimonia la modernità e la capacità di adattamento delle due indagate alle nuove tecnologie.

L’arresto e le accuse

Per le due donne è scattato immediatamente l’arresto. Entrambe sono ora gravemente indiziate di aver violato la normativa sugli stupefacenti. La Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida della misura adottata dalla Polizia di Stato.

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi significativi a carico delle due donne, che ora dovranno rispondere delle accuse di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La posizione delle indagate resta comunque al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare la fondatezza delle accuse nel corso del procedimento.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Va sottolineato che, come precisato dalla Polizia di Stato, le evidenze investigative raccolte finora si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, le due donne devono essere considerate innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione condotta dagli agenti del Distretto Casilino rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella Capitale. Grazie anche all’ausilio delle unità cinofile, è stato possibile smantellare un’attività illecita che, seppur di dimensioni contenute, era organizzata con metodi sofisticati e innovativi.

Il ruolo delle unità cinofile e la lotta allo spaccio

L’operazione ha messo in luce ancora una volta l’importanza delle unità cinofile nella lotta al traffico di droga. Il fiuto di Eviva, il cane antidroga della Questura di Roma, si è rivelato decisivo per individuare il nascondiglio della cocaina, nascosto in modo ingegnoso dietro un battiscopa fissato con una calamita. Senza l’intervento dell’animale, probabilmente la riserva di droga sarebbe rimasta nascosta agli occhi degli investigatori.

Le forze dell’ordine sottolineano come la collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia sia fondamentale per il successo delle operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso, la sinergia tra investigatori, unità cinofile e magistratura ha permesso di portare a termine un’operazione che ha colpito un’attività illecita radicata nel territorio.

Il contesto: lo spaccio nei quartieri periferici

Il quartiere La Rustica, dove si è svolta l’operazione, è una delle aree periferiche di Roma spesso al centro dell’attenzione per episodi legati allo spaccio di droga. Le forze dell’ordine monitorano costantemente queste zone per prevenire e contrastare il fenomeno, che rappresenta una delle principali emergenze sociali della Capitale.

Le modalità con cui madre e figlia gestivano l’attività di spaccio dimostrano come anche le realtà apparentemente più “familiari” possano nascondere organizzazioni ben strutturate e capaci di adattarsi ai cambiamenti del mercato illecito. L’utilizzo di nascondigli sofisticati e di sistemi di pagamento innovativi rappresenta una sfida costante per gli investigatori, chiamati a individuare e neutralizzare le nuove strategie messe in atto dai pusher.

Le reazioni delle istituzioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha ricevuto il plauso delle istituzioni locali, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio di droga nei quartieri periferici. Le autorità hanno ribadito la necessità di un impegno costante da parte delle forze dell’ordine e della magistratura per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti resta una delle priorità dell’agenda istituzionale, anche alla luce dei rischi che il consumo di droga comporta per la salute pubblica e per l’ordine sociale. Le operazioni come quella condotta nel quartiere La Rustica rappresentano un segnale importante per la comunità e un deterrente per chiunque intenda intraprendere attività illecite.

Conclusioni e prospettive future

L’arresto di madre e figlia nel quartiere La Rustica di Roma conferma l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalla Polizia di Stato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’utilizzo di tecnologie innovative, la collaborazione tra diverse articolazioni delle forze dell’ordine e il supporto delle unità cinofile si sono rivelati strumenti fondamentali per il successo dell’operazione.

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire nel dettaglio la rete di contatti e di clienti gestita dalle due donne. Nel frattempo, la Procura e il Giudice per le indagini preliminari continueranno a valutare la posizione delle indagate, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La vicenda rappresenta un monito per chiunque pensi di poter aggirare la legge con espedienti ingegnosi e sistemi di vendita innovativi. Le forze dell’ordine restano vigili e determinate a contrastare ogni forma di illegalità, a tutela della sicurezza e della legalità nei quartieri di Roma e dell’intera Capitale.

