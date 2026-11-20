Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due donne sono state denunciate per invasione di edificio pubblico a Cassino, in provincia di Frosinone. Madre e figlia sono state trovate in un alloggio popolare senza titolo e, dopo ore di mediazione, hanno lasciato l’appartamento e sono state accompagnate in commissariato.

L’intervento nell’alloggio a Cassino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti nella mattinata di ieri in uno stabile di edilizia residenziale pubblica dell’A.T.E.R., in piazza dei Vigili del Fuoco. La richiesta è arrivata dall’Ente, che doveva procedere alla consegna dell’abitazione a una famiglia regolarmente assegnataria, già presente sul posto.

Durante le operazioni, nei locali — completamente spogli e senza utenze — sono state individuate due donne, madre e figlia, rispettivamente di 42 anni e 19 anni. Le due risultavano già assegnatarie di un altro alloggio popolare e si erano introdotte nell’appartamento, secondo quanto ricostruito, con l’intento di ostacolare la regolare immissione in possesso da parte dei legittimi assegnatari.

La mediazione e la denuncia

La situazione è rimasta tesa per diverse ore. Nonostante il tentativo di mediazione del loro legale di fiducia, le donne hanno opposto resistenza passiva e si sono rifiutate a lungo di lasciare l’immobile. Intorno alle 13:30, al termine delle interlocuzioni, hanno abbandonato l’appartamento e sono state accompagnate negli uffici del Commissariato.

Conclusi gli adempimenti, entrambe sono state deferite in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per invasione di edificio pubblico.