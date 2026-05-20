Madre e figlia morte a Pietracatella, la Procura verifica se le ricerche sulla ricina siano delle vittime

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Le stesse Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate a Pietracatella, potrebbero aver fatto ricerche sul web sulla ricina. Gli investigatori sarebbero al lavoro per verificare questa ipotesi. È quanto emerge dalla convocazione dei legali delle parti offese e degli indagati in Questura a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa della famiglia.

La verifica sulle ricerche sulla ricina

Il 22 maggio saranno effettuati nuovi accertamenti tecnici non ripetibili, per il caso di Pietracatella, su sette dispositivi elettronici, tra telefoni e computer, prelevati nella casa della famiglia Di Vita. Gli esperti informatici dell’Anticrimine dovranno estrarre i dati e la Sezione criminalità organizzata della Polizia (Sco) avrà poi 60 giorni di tempo per consegnare il lavoro.

Si indaga contro ignoti e la Sco ha chiarito che l’obiettivo è l’estrapolazione “da ciascun apparato sequestrato (telefonini, computer, tablet, modem) di dati utili per accertare rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi”.

ANSA

La Procura, nel dettaglio, avrebbe chiesto di estrapolare anche eventuali chat intrattenute tra mamma e figlia, inerenti la patologia da ricina. È stata anche chiesta la verifica di tutti i dati relativi ai rapporti con familiari, parenti e amici, da identificare, per accertare fatti e circostanze idonee a ricostruire le abitudini di vita e i rapporti interpersonali delle vittime.

Infine, i dati relativi alla presenza di documenti, note, pagine di diario, missive inerenti eventuali patologie sofferte dalle vittime e non conosciute.

In sintesi, nei telefoni e nei computer di Antonella e Sara si verificherà se ci sono ricerche su come procurarsi la ricina; chat sulla patologia da ricina e cure; i rapporti con familiari, parenti e amici; note su cosa hanno mangiato; eventuali patologie non note delle vittime; foto, vocali, email e social; spostamenti e posizione dei telefoni; chi si è collegato al wifi di casa.

L’indagine per omicidio volontario

Attualmente la procura di Larino sta indagando contro ignoti per omicidio volontario, ipotizzando che possa essere stato commesso da parenti attraverso l’avvelenamento.

La richiesta di controllare se le vittime abbiano fatto ricerche sulla ricina è volta a capire se nei loro cellulari e computer ci siano tracce di questa attività. Ciò non significa necessariamente che siano state loro a cercare informazioni sulla sostanza tossica.

I sospetti degli investigatori sarebbero concentrati “su quattro o cinque persone al massimo”.Ma non è chiaro se siano tutti compresi nell’elenco di 11 nomi, tra familiari stretti, conoscenti e amiche delle due sorelle, “attenzionati” dopo l’acquisizione del cellulare di Alice, la figlia 18enne, finalizzata a chiarire i rapporti tra i parenti.

La procuratrice di Larino sul caso

Per fare chiarezza sull’inchiesta è intervenuta direttamente la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli che ha sottolineato di essere “estremamente cauta“.

“Fino a quando non ho la certezza e non vedo con i miei occhi a ritroso, non crederò, quindi passeranno giorni e mesi perché al momento non ci sono sospettati e nemmeno elementi che lasciano pensare a chi possa essere stato”, ha detto all’Ansa.

“Abbiamo bisogno di tante certezze – ha aggiunto – che in questo momento non abbiamo perché abbiamo messo in piedi una serie di cose che porteranno a una serie di conclusioni all’esito delle quali si potrà andare a colpo sicuro su quello che è stato. Al momento non ci sono indagati”.

In merito al riferimento a parenti delle vittime nelle “circostanze aggravanti” nelle carte dell’inchiesta Antonelli ha risposto che “il riferimento è alla premeditazione e all’uso del mezzo venefico”.