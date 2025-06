Madre e figlia morte a Villa Pamphili, erano passate da Malta e Russia con Rexal Ford prima di arrivare a Roma

Il caso di villa Pamphili contiene ancora diversi punti oscuri da chiarire. Intanto gli inquirenti avrebbero accertato che Rexal Ford, con la donna e la bambina ritrovate morte a villa Pamphili, prima di arrivare a Roma sarebbe passato per la Russia e per Malta.

Dove sono stati Rexal Ford, la donna e la bambina

Sul passaggio di Rexal Ford, il cittadino americano di 46 anni fermato sull’isola greca di Skiathos per la morte della bimba di pochi mesi trovata a Villa Pamphili, e la donna ritrovata cadavere nello stesso parco, sono in corso interlocuzioni con altri Paesi, tra cui gli Usa, per risalire al nome esatto dell’uomo e anche all’identità della giovane donna.

Gli investigatori sono al lavoro anche per ricostruire gli spostamenti dei tre nel nostro Paese. Le prime tracce in Italia risalirebbero ad aprile. Prima sarebbero stati in Russia e a Malta.

Fonte foto: ANSA

La zona del ritrovamento del corpo della donna e della bambina a Villa Pamphili

Con ogni probabilità verranno sentiti anche i testimoni anonimi che hanno fornito dettagli sulla vicenda.

Gli accertamenti in corso

Sono in corso verifiche anche per stabilire se l’uomo fermato in Grecia e la donna trovata cadavere a villa Pamphili fossero realmente sposati.

Per avere gli esiti degli esami sul Dna diretti a stabilire se Ford fosse realmente il papà della bambina, come ha lui stesso riferito alla polizia durante un controllo nel centro di Roma pochi giorni prima della scoperta dei due cadaveri nel parco, si dovranno attendere ancora diversi giorni.

Il mistero sull’identità della donna e su Rexal Ford

Gli inquirenti, sotto il coordinamento della Procura di Roma, stanno concentrando l’attenzione anche sulla possibile nazionalità della donna, che secondo alcuni testimoni, era conosciuta come Stella. Anche Rexal Ford, quando è stato fermato dalla polizia a Roma, aveva dato come generalità della compagna il nome Stella Ford, poi risultato falso.

Attualmente sull’identità della donna resta il mistero. Un tassello fondamentale per ricostruire la vicenda riguarda appunto la presenza in Italia dei tre.

Ford è attualmente detenuto nel carcere di Volos ed è accusato di omicidio volontario con l’aggravante dell’età della vittima e occultamento di cadavere.

La piccola, che indossava una tutina rosa simile a quella trovata in un cassonetto romano, era stata vista con lui appena due giorni prima del ritrovamento dei corpi.

In base al mandato d’arresto europeo, l’uomo dovrà comparire entro una settimana davanti al giudice greco per l’udienza sull’estradizione. Se non ci saranno opposizioni, il suo rientro in Italia potrebbe avvenire entro venti giorni. Ma nel caso in cui Ford chiedesse di essere estradato negli Stati Uniti, i tempi si allungherebbero fino a due mesi.

Parallelamente, proseguono le indagini sulle attività professionali dell’uomo. Con il passare del tempo sembra prendere sempre più piede l’ipotesi che Rexal Ford possa essere un produttore cinematografico e che quindi avesse disponibilità economiche.