Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, Gianni Di Vita chiede aiuto all'avvocato: "Non esiste nulla"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È ancora tutta da chiarire la tragedia di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara, morte avvelenate con la ricina a Pietracatella (Campobasso). Gli inquirenti sono in attesa dei risultati dell’autopsia e dei test tossicologici per confermare la presenza del veleno e la pista dell’omicidio premeditato. Intanto Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, cambia avvocato e si affida a Vittorino Facciolla, consigliere regionale e suo amico di lunga data. “Non esiste nulla delle storie che raccontano, questa narrazione che corre sta distruggendo me e mia figlia”, avrebbe detto Di Vita.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso

Mentre vanno avanti gli interrogatori di parenti, amici e conoscenti, le indagini sul giallo di Pietracatella sono in una fase di attesa.

Attesa per il verdetto dei test tossicologici del centro antiveleni di Pavia sulla presenza della ricina nel sangue di madre e figlia, morte nei giorni di Natale per un sospetto avvelenamento.

ANSA

Da chiarire anche se ci sono tracce del potente veleno nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che era stato ricoverato in via precauzionale allo Spallanzani di Roma senza accusare sintomi evidenti.

Il responso definitivo dovrebbe arrivare in settimana alla procura di Larino, che indaga per duplice omicidio.

Le prime indiscrezioni sull’autopsia

Gli inquirenti sono in attesa anche della relazione completa sulle autopsie condotte sulle due vittime, che dovrebbe venire depositata entro la fine di aprile.

Stando alle prime indiscrezioni riportate da Repubblica, dagli esami sarebbe emerso un quadro che contrasterebbe in parte con la pista dell’avvelenamento da ricina.

I primi rilievi sui tessuti avrebbero evidenziato una necrosi solo parziale, localizzata nel pancreas: non in tutti gli organi, come ci si aspetterebbe con l’ingestione di ricina.

Un quadro che secondo gli esperti potrebbe ricordare più una pancreatite acuta emorragica, che comunque potrebbe anche essere stata causata dal veleno.

Gianni Di Vita chiede aiuto al nuovo avvocato

Intanto Gianni Di Vita cambia avvocato: via l’ottantenne penalista Arturo Messere, al suo posto Vittorino Facciolla, consigliere regionale ed ex segretario molisano del PD.

Sull’avvicendamento è nato un piccolo giallo, come ricostruito dal Corriere della Sera: Messere ha detto di aver lasciato l’incarico, mentre secondo Facciolla sarebbe stato lo stesso Di Vita a volere il cambio per una necessità di avvicendamento tecnico.

Un cambio di rotta che non sottintende alcuna variazione nello status dell’ex sindaco di Pietracatella, che figura al momento come parte offesa nell’inchiesta.

“Non esiste nulla delle storie che raccontano”

Nel rivolgersi a Facciolla, suo amico di lunga data, Di Vita avrebbe chiesto aiuto nel proteggere la sua famiglia in questo momento difficile, sotto i riflettori di media e social.

“Non esiste nulla delle storie che raccontano, questa narrazione che corre sta distruggendo me e mia figlia”, avrebbe detto, secondo quanto riporta Repubblica.

“Sono molto amico di Gianni da tanti anni e ho deciso di accettare il mandato perché è una persona che stimo moltissimo, tra le migliori che abbia mai conosciuto, assolutamente adamantina, che si ritrova al centro di una narrazione incredibilmente spiacevole“, ha detto Facciolla al quotidiano.

“È un uomo molto provato che deve reggere al dolore di vedersi additato come il possibile responsabile della morte di moglie e figlia”.