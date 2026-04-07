Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, primario ricostruisce il dramma: "Non abbiamo avuto tempo"

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“Ci siamo chiesti come mai questo cuore non ripartisse”, nonostante manifestasse normali “sintomi gastrointestinali”: con queste parole Vincenzo Cuzzone, il direttore del reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, descrive il dramma di Sara Di Vita (15 anni) e Antonella Di Ielsi, madre e figlia di Pietracatella morte nel nosocomio dopo essere state presumibilmente avvelenate.

Il racconto del primario dell’ospedale di Campobasso

Le redazioni de La Vita in Diretta e Dentro la Notizia hanno raggiunto Vincenzo Cuzzone, primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, che ha raccontato i tragici eventi che hanno portato alla morte di Sara Di Vita (15 anni) e della madre Antonella Di Ielsi (50 anni).

Cuzzone racconta dell’arrivo della 15enne al nosocomio, che presentava “sintomi gastrointestinali” come “nausea e vomito”, ma “ci siamo chiesti come mai questo cuore non ripartisse”.

Antonella Di Ielsi, invece, era “visivamente provata” e presentava “uno stato di malessere generale”.

Fino a un decorso rapido di “diffusa instabilità cardiovascolare”, per questo l’equipe ha scelto di passare alla Terapia Intensiva, spiega Cuzzone alle telecamere di Gianluigi Nuzzi.

La reazione di Antonella Di Ielsi alla notizia della morte di Sara Di Vita

Secondo Cuzzone, Antonella Di Ielsi avrebbe appreso della morte della figlia una volta arrivata nel reparto, dato che la 50enne è stata portata al nosocomio solo successivamente al ricovero della figlia.

Quindi la donna avrebbe chiesto di vedere la figlia un’ultima volta, poi anche lei ha manifestato un rapido decorso dei sintomi, specialmente in termini cardiovascolari.

La “sostanza che inibisce il cuore”

Cuzzone ha raccontato a La Vita in Diretta che “avemo una sensazione che ci fosse una sostanza che inibisse il cuore“, quindi che “facesse in modo che le nostre manovre rianimatorie non sortissero effetto”.

Quindi “il collasso totale”, un qualcosa che colpiva progressivamente gli altri organi. E la notte successiva Antonella Di Ielsi è deceduta. Il giorno dopo è arrivato all’ospedale Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne, con gli stessi sintomi ma con un quadro clinico meno compromesso.

Madre e figlia avvelenate con la ricina?

Precisando di non essere un tossicologo, Cuzzone è in grado comunque di dire di essere a conoscenza che la ricina è letale anche se assunta in dosi minime, ma non è in grado di affermare in che modo questa tossina possa essere stata assunta.

Va precisato, tuttavia, che gli esami di laboratorio hanno stabilito la non negatività alla ricina nei campioni di sangue delle due vittime, ma non hanno confermato la positività al 100% della presenza di questa tossina. Le indagini sulla morte di madre e figlia sono ancora in corso.