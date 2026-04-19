Madre e figlia morte avvelenate, anche Gianni Di Vita ha toccato la ricina? I dubbi dalle analisi del sangue

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A quanto pare l’assunzione di ricina da parte di Gianni Di Vita, in quella cena del 23 dicembre 2025, potrebbe non essere da escludere totalmente. A sollevare i dubbi è un audio registrato da un inviato del Tg1 dopo la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, durante il primo sopralluogo nell’abitazione di Pietracatella da parte della polizia. Una dottoressa, parlando di Gianni, avrebbe detto che l’uomo aveva la bilirubina alta e una bassa percentuale di piastrine. Effetti, questi, che secondo il Corriere della Sera sarebbero compatibili con l’intossicazione da ricina.

Anche Gianni Di Vita aveva assunto ricina?

Si tratta di un’informazione ancora tutta da confermare. Come riporta il Corriere della sera, il 28 gennaio un inviato del Tg1 ha catturato le parole di una dottoressa durante il primo sopralluogo degli agenti in casa Di Ielsi-Di Vita, a Pietracatella, dopo il decesso di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15).

“Ti dico quello che sto osservando”, diceva la dottoressa. Gianni Di Vita “ha più di 112 mila piastrine”, mentre “la bilirubina totale è alta“.

ANSA

E ancora: “È alta per Sara, Antonella e a anche Gianni Di Vita: aumenta sempre di più, è indiretta e non coniugata”. Come riporta il Corriere, la bilirubina indica l’emolisi, ovvero il processo di distruzione dei globuli rossi con un ciclo di 120 giorni per il rinnovamento cellulare.

Alla bilirubina alta consegue un eccesso di emolisi, quindi si rischia l’anemia emolitica. E ciò, sempre secondo il Corriere, è un effetto compatibile con l’assunzione di ricina. Se così fosse, cambierebbe lo scenario: se Gianni Di Vita avesse assunto la ricina, l’avvelenamento avrebbe interessato tre persone della stessa famiglia, allontanando i dubbi sull’uomo.

I valori della bilirubina

Su qualsiasi portale specializzato in medicina possiamo trovare i valori “normali” di bilirubina nel sangue. Su Nurse 24 troviamo:

Bilirubina totale: 1,3 – 1 mg/dL

Bilirubina diretta (coniugata): 0.1 – 0.3 mg/dL

Bilirubina indiretta (non coniugata): 0,2 – 0,8 mg/dL

La dottoressa di cui il cronista del Tg1 ha catturato le dichiarazioni parlava di “bilirubina indiretta”, dunque “non coniugata”. La bilirubina non coniugata è quella che non è stata ancora processata dal fegato.

Le indagini su madre e figlia avvelenate

Come anticipato, il possibile contatto con la ricina anche da parte di Gianni Di Vita potrebbe cambiare lo scenario: fino ad oggi, stando a quanto emerso dalle analisi di laboratorio, è noto che la positività alla tossina è stata riscontrata in Antonella Di Ielsi e nella figlia Sara Di Vita, diversamente dal marito e padre delle vittime.

Eppure anche l’avvocato di Gianni, Vittorio Facciolla, sottolinea che il suo assistito si sia sentito male dopo la stessa cena, parlando di “evidenze”. Nel frattempo le indagini continuano con gli inquirenti che battono ogni pista.