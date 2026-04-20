Madre e figlia morte avvelenate, Bassetti e la spiegazione sulla ricina assente nel sangue di Gianni Di Vita

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sui decessi di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente moglie e figlia di Gianni Di Vita. La donna e la ragazza sono morte avvelenate dopo aver ingerito ricina durante una cena in famiglia consumata nei giorni di Natale, a Pietracatella. L’infettivologo Matteo Bassetti, intervenuto nel programma “Dentro la Notizia”, ha dato il suo parere su quel che potrebbe essere accaduto.

Ricina assente nel sangue di Gianni Di Vita: Bassetti spiega il motivo

La cena fatale, che è costata la vita a madre e figlia, risale al 23 dicembre scorso. Gianni Di Vita ha riferito di ricordare di aver mangiato anche delle cozze durante quel pasto.

“Per inserire ricina all’interno delle cozze – ha spiegato Bassetti – sarebbe stato necessario l’intervento di qualcuno nella cucina o nel ristorante. Inoltre, se il veleno fosse arrivato tramite le cozze, non sarebbero state colpite soltanto queste due persone”.

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Il conduttore Gianluigi Nuzzi a questo punto ha mosso la seguente osservazione: “Sto ipotizzando che magari le cozze fossero sane, prese normalmente dal ristorante, portate da Gianni e messe in tavola. Tra l’arrivo e il momento in cui sono state servite, qualcuno potrebbe essere intervenuto?”

“Il problema – ha risposto l’infettivologo – è questo: come si può introdurre la ricina negli alimenti per avvelenare qualcuno? Fondamentalmente potrebbe essere stata inserita direttamente nel cibo. La ricina uccide attraverso tre modalità: ingestione, iniezione nel sangue oppure inalazione. Quindi anche l’inalazione può rappresentare un possibile veicolo”.

Nuzzi ha ricordato che alcuni valori di Gianni risultavano alterati. “Secondo lei – ha domandato il giornalista e conduttore di “Dentro la Notizia” – un medico può capire, da questi valori, se l’inalazione può aver contribuito all’alterazione, oppure se si è trattato di contatto o di ingestione, magari in minima parte? Si può distinguere il tipo di esposizione?

“Diciamo che un medico può rilevare solo un’alterazione degli esami del sangue – ha informato il medico -. In questo caso, ho sentito che c’erano transaminasi alte, cioè valori legati alla funzionalità epatica. Per verificare la presenza della ricina nel sangue servono esami molto specifici. Tuttavia, la ricina scompare molto rapidamente: se gli esami non vengono effettuati subito, potrebbe non essere più rilevabile”.

L’infettivologo: “La ricina dopo tre giorni scompare”

“In genere – ha aggiunto Bassetti – dopo tre giorni è già scomparsa, ma spesso anche molto prima: parliamo di minuti. Ha un’emivita — cioè il tempo di dimezzamento nel sangue — molto breve e un metabolismo rapido, quindi viene eliminata velocemente. Per questo è fondamentale analizzare i campioni prelevati al momento dell’arrivo in ospedale; altrimenti, la sostanza potrebbe non essere più individuabile”.

Bassetti: “Non mi risulta che la ricina resti nel capello”

Nuzzi ha chiesto se attraverso l’esame del capello si possono avere risultati più puntuali. “Non credo. Da quello che so – ha ragionato ancora l’infettivologo – nei normali centri antiveleni non si effettuano analisi di questo tipo sui capelli a distanza di tempo. Non mi risulta che la ricina rimanga nel capello: va individuata nell’immediato, nei giorni subito successivi all’intossicazione“.

“Potrebbe essere successo che qualcuno abbia manipolato la ricina e ne abbia assunto una quantità non sufficiente a uccidere, magari per inalazione”, ha concluso il medico.