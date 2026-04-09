Madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Campobasso, il racconto del medico: "Cuore fermo, cosa rara"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini sulle due donne, madre e figlia, morte nei giorni di Natale a Pietracatella in circostanze misteriose, presumibilmente avvelenate con la ricina. Mentre proseguono gli interrogatori dei parenti delle due vittime, parla il medico dell’ospedale di Campobasso che prestò loro le prime cure, Vincenzo Cuzzone. Il primario della Rianimazione racconta di una situazione piuttosto rara, il cuore “fermo” che non reagiva minimamente ai tentativi di rianimazione.

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Campobasso

Quella di ieri, mercoledì 8 aprile, è stata una giornata importante per le indagini sul giallo di Campobasso.

Gli investigatori sono stati tornati a sentire i familiari di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia 15enne Sara Di Vita, morte a Pietracatella il 27 e il 28 dicembre 2025, presumibilmente per avvelenamento.

ANSA

Il sospetto di chi indaga è che sia stata usata la ricina, un potente veleno estratto dalla pianta del ricino.

Al momento non ci sono indagati nell’inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio volontario.

Interrogati il marito e la figlia maggiore

Alla Questura di Campobasso si sono tenuti gli interrogatori di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, e dell’altra figlia Alice, 19 anni.

I due, riferisce Ansa, sono stati ascoltati per oltre dieci ore dagli investigatori della Squadra mobile.

Gli inquirenti hanno anche ascoltato come persona informata sui fatti una cugina delle due ragazze.

Altra giornata di interrogatori

I colloqui si sono conclusi attorno alle 23 e da quanto emerso, riporta Ansa, i familiari delle vittime potrebbero anche essere sentiti nuovamente nelle prossime ore.

Gli interrogatori in Questura proseguono anche oggi, giovedì 9 aprile: gli inquirenti sentiranno altri parenti e amici di madre e figlia.

Le indagini

L’ipotesi degli investigatori è che l’avvelenamento sia avvenuto nel corso di un pasto in famiglia, presumibilmente quelli del 23 e del 24 dicembre, dato che le due vittime hanno iniziato a sentirsi male la mattina di Natale.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in quelle ore, tra la cena del 23 e pranzo e cena della vigilia di Natale, entrambi a casa dei nonni.

L’attenzione degli inquirenti si concentra anche sui diversi regali che Di Vita, ex sindaco, ha ricevuto per Natale, e sulla provenienza della ricina.

Il racconto del medico che prestò le prime cure

Vincenzo Cuzzone, direttore della Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, è stato uno dei primi medici a intervenire nel tentativo di salvare Sara Di Vita.

La ragazza è deceduta poche ore dopo l’arrivo al pronto soccorso, nonostante tutti i tentativi di rianimarla.

Ai microfoni di Mattino Cinque Cuzzone racconta di aver capito ben presto che c’era qualcosa di strano, perché il cuore non reagiva minimamente alle operazioni di rianimazione: una cosa piuttosto “rara”.

Con la madre, ricoverata il giorno dopo, i medici hanno avuto più tempo a disposizione per intervenire, ma l’epilogo è stato lo stesso.

Sospettando l’avvelenamento, hanno tentato una depurazione renale, ma non è servito a nulla.

La ricina, per le sue caratteristiche e per come agisce, sembra essere “compatibile” con quanto osservato nelle due vittime dal team di Cuzzone.