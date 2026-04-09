Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: "Qualcosa non torna"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberta Bruzzone getta nuove ombre su Gianni Di Vita, l’unico sopravvissuto del presunto avvelenamento in famiglia a Pietracatella. La nota criminologa e volto della Tv ha commentato gli ultimi sviluppi sulla morte di Antonella De Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia uccise, secondo le ipotesi, dalla ricina. Una sostanza tossica estremamente letale che avrebbero ingerito in una cena durante le feste natalizie, in cui era presente anche il padre.

Le indagini sulla morte per ricina di madre e figlia

Il commercialista ed ex sindaco del piccolo centro molisano è stato sentito per circa 7 ore in questura a Campobasso, dove la procura di Larino sta ascoltando parenti e amici per tracciare i contorni di un’indagine ancora avvolta dal mistero.

All’uscita dal colloquio con la procuratrice capocapo Elvira Antonelli, Di Vita si è dichiarato “addolorato” per la morte della moglie e della figlia, ma “tranquillissimo” e con la “coscienza a posto“.

ANSA

Le posizione di Gianni Di Vita

Né il 55enne né la figlia maggiore Alice, anche lei sentita dai pm, risultano indagati nel fascicolo per duplice omicidio aperto dalla procura contro ignoti.

Stando a quanto ricostruito da la Vita in diretta, Di Vita è stato ricoverato precauzionalmente dopo i malori della moglie e della figlia dicendo di avvertire gli stessi sintomi.

Ma secondo quanto riportato dalla trasmissione di Rai 1, i medici avrebbero riferito che l’ex sindaco sarebbe rimasto sempre in buone condizioni.

Una circostanza che, unita all’assenza della ricina nel sangue di Di Vita, alimenterebbe i sospetti di Roberta Bruzzone.

I sospetti di Roberta Bruzzone

Nel corso dell’audizione con i pm, il 55enne ha confermato di non ricordare cosa avesse mangiato insieme a moglie e figlia nella cena del 23 dicembre, alla quale gli inquirenti fanno risalire l’avvelenamento.

Come riferito dagli inviati de la Vita in diretta, il legale di Di Vita, l’avvocato Arturo Messere, ha dichiarato di propendere verso l’ipotesi di un eventuale caffè che le vittime potrebbero aver ingerito prima.

“Francamente mi sembra poco plausibile” è il commento di Roberta Bruzzone ospite del programma di Rai 1.

Secondo la criminologa “il malore di lui, se non è dovuto alla ricina, è quanto mai bizzarro che si verifichi contestualmente alle altre due, che invece sono state intossicate in maniera letale – ha spiegato al conduttore Alberto Matano – E lui invece non parrebbe essere stato esposto alla ricina: se avesse assunto ricina anche una quantità minima avrebbe comunque diciamo una positività il test che hanno fatto”.

“Ragion per cui, questo è l’elemento che a me non torna” ha aggiunto.