Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, per Bruzzone il marito Gianni De Vita può essere "il movente"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Gianni Di Vita potrebbe essere il movente dell’omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. È l’ipotesi, una “suggestione”, lanciata dalla criminologa Roberta Bruzzone nel caso dell’avvelenamento di madre e figlia, morte nei giorni dopo Natale. Il fatto che il marito e padre delle vittime sia sopravvissuto potrebbe forse indicare che fosse lui l’obiettivo.

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina

È ancora avvolta nel mistero la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia 15enne Sara Di Vita, decedute a fine dicembre 2025 a Pietracatella (Campobasso) a seguito di un avvelenamento da ricina.

La procura di Larino indaga per duplice omicidio volontario, al momento senza indagati.

ANSA

Mentre si attende la relazione definitiva del Centro antiveleni di Pavia, gli investigatori continuano ad ascoltare parenti, amici e conoscenti delle due vittime.

A partire dai familiari, tra cui Laura Di Vita, cugina di Gianni, padre e marito delle vittime.

La suggestione di Bruzzone sul giallo di Pietracatella

Mentre vanno avanti le indagini, Roberta Bruzzone ha lanciato una suggestiva ipotesi sul giallo di Pietracatella.

Intervenendo a Quarto Grado su Rete4 nella puntata di venerdì 17 aprile, la criminologa ha ipotizzato che il movente del delitto potrebbe essere Gianni Di Vita, sopravvissuto assieme all’altra figlia Alice, 19 anni.

“Lui potrebbe anche essere il movente”, ha detto durante il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi.

Gianni De Vita può essere “il movente”

Il fatto che l’uomo sia sopravvissuto e moglie e figlia no potrebbe indicare che fosse lui l’obiettivo.

Bruzzone parla di una “suggestione“: un ipotetico assassino o assassina potrebbe aver agito per “renderlo libero” da legami familiari.

Secondo questa ipotesi dunque ci sarebbe un movente passionale alla base dell’omicidio di madre e figlia.