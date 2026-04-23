Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio tra scuola e telefonini: cos'è emerso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per risolvere il mistero relativo alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia avvelenate con la ricina durante una cena in famiglia consumata lo scorso 23 dicembre a Pietracatella. Gli investigatori hanno allargato gli accertamenti concentrandosi su un istituto agrario, su alcuni negozi di fertilizzanti e prodotti agricoli e sull’analisi del telefonino di Alice, la sorella maggiore di Sara, sopravvissuta in quanto quella sera aveva cenato fuori casa. Nel frattempo continuano le audizioni protette dei compagni di classe di Sara, alla presenza di uno psicologo.

Madre e figlia avvelenate: allargate le ricerche sull’origine della ricina

Gli accertamenti sullo smartphone di Alice, secondo quanto rivelato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, saranno svolti martedì alla presenza dei legali delle parti offese, della famiglia Di Vita e dei cinque medici dell’ospedale di Campobasso indagati.

Dal telefonino della giovane, che è parte offesa, chi indaga estrapolerà chat e messaggi risalenti ai giorni in cui si è verificata la tragedia.

ANSA

Gli inquirenti ritengono che la ricina con cui sono state avvelenate madre e figlia sia stata trovata nei pressi del piccolo borgo di Pietracatella. La pianta è autoctona anche in Molise.

Le indagini sull’istituto agrario di Riccia e sul cellulare di Alice

Nei giorni scorsi, chi sta cercando di risolvere il caso ha posto particolare attenzione sull’istituto agrario professionale di Riccia, che dista solamente 17 km da Pietracatella ed è frequentato da diverse persone del paese dei Di Vita.

Dagli accertamenti informatici finora svolti sui pc di quella scuola sarebbe emerso che sono state eseguite ricerche sulla ricina. Un indizio non trascurabile per chi sta indagando, sebbene non si escluda che tali ricerche potrebbero essere state effettuate per scopi che nulla hanno a che fare con l’avvelenamento delle due donne.

Inoltre, nelle scorse ore, sono stati svolti accertamenti anche in diversi negozi specializzati in prodotti per l’agricoltura perché si vuole comprendere se la ricina possa essere contenuta in qualcuno di questi articoli.

La ricerca del movente

Il caso continua a essere avvolto dal mistero, anche perché al momento non c’è movente, fatto che rende ancor più difficile il lavoro degli inquirenti che continuano a scavare anche nelle relazioni della famiglia Di Vita per capire se ci fossero tensioni o elementi che potrebbero segnare una svolta nella vicenda.

Intanto è stato convocato in questura anche un cugino. E nelle prossime ore potrebbe essere nuovamente ascoltato anche Gianni Di Vita, il marito e padre delle due vittime.