Madre e figlia morte avvelenate, cugina di Gianni Di Vita convocata a sorpresa in Questura: il motivo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Possibile svolta nell’omicidio di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate dopo una cena in famiglia consumata nei giorni di Natale, a Pietracatella. Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, la cugina del padre Gianni Di Vita è stata convocata a sorpresa in questura. La donna era già stata ascoltata dagli inquirenti, che però l’hanno nuovamente chiamata per avere ulteriori delucidazioni sulla versione fornita in precedenza. Nelle prossime ore sarà sentito ancora anche Gianni.

Madre e figlia morte avvelenate: Gianni Di Vita e la cugina convocati di nuovo in questura

È stata convocata a sorpresa in questura la cugina di Gianni, Laura Di Vita, che ha fatto il suo ingresso intorno alle 16, con un cappuccio, un cappotto, una sciarpa e gli occhiali da sole.

Si parla di incongruenze nella sua precedente versione che non tornerebbe con quella fornita da Gianni e dalla figlia Alice Di Vita, gli unici sopravvissuti in famiglia alla cena del 23 dicembre, in cui Antonella e Sara sono morte per avvelenamento da ricina.

ANSA

La cugina è attenzionata da chi indaga, ma al momento non è iscritta nel registro degli indagati, come suo cugino Gianni, marito e padre delle due vittime, Antonella e Sara.

Anche su Gianni si concentrerebbe l’attenzione degli investigatori. Dovrebbe essere riconvocato anche lui in questura nelle prossime ore. Il dettaglio interessante è che è stata convocata prima sua cugina e poi lui.

Le versioni discordanti

L’avvocato di Gianni ha spiegato che il suo assistito ricorda perfettamente quanto ha mangiato la sera del 23 dicembre, mentre invece, da quello che trapela da fonti inquirenti, il racconto dell’uomo si riferirebbe alla cena del 24.

Alla cena del 23 dicembre, quella dove sarebbe stata somministrata la ricina, Gianni avrebbe detto, a verbale, di non ricordare nulla. Ci sarebbero quindi due versioni discordanti.

I ricordi di Gianni sulla cena del 23 dicembre

Laura Di Vita è molto vicina alla famiglia. In questo momento la sta ospitando in quanto la casa dove è avvenuto l’avvelenamento è sotto sequestro.

Gianni, dopo aver inizialmente detto di non ricordare cosa era stato consumato la sera del 23 dicembre, ora, secondo quanto riferisce l’avvocato, ricorda: lui e la sua famiglia avrebbero mangiato cozze, giardiniera e insaccati.