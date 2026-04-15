Madre e figlia morte avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita potrebbe non aver cenato con loro: l'ipotesi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gianni Di Vita potrebbe non aver cenato con la moglie e la figlia la sera in cui sarebbero state avvelenate con la ricina. L’indiscrezione sarebbe emersa dagli ultimi sviluppi sull’indagine sulla morte di Antonella De Ielsi e Sara Di Vita uccise, secondo le ipotesi, dopo aver ingerito la sostanza letale nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. La nuova rivelazione riportata dai media sarebbe ancora tutta da verificare, ma getterebbe altre ombre sul padre.

La presunta assenza di Gianni Di Vita

La presunta ipotesi di indagine è stata riportata dalla trasmissione la Vita in diretta, secondo cui Gianni Di Vita potrebbe non essere stato presente a tavola durante la cena del 23 dicembre 2025, in cui madre e figlia sarebbero state avvelenate dalla ricina.

Secondo quanto riportato dal conduttore Alberto Matano, quella sera il 55enne si sarebbe invece trovato a casa della cugina.

ANSA

Le indiscrezioni sulla cena

Una circostanza che, stando a quanto riferisce il programma di Rai 1, spiegherebbe le iniziali amnesie dell’uomo su cosa avesse mangiato la famiglia nella cena che potrebbe essere stata letale per madre e figlia.

“Se fosse reale questa informazione e il sospetto che qualcuno avanza e che potesse trovarsi nella casa della vicina cugina Laura, è evidente che quello che abbiamo detto finora sarebbe da riscrivere” ha affermato in diretta il conduttore Alberto Matano.

Da quanto riportato dalla trasmissione, gli inquirenti starebbero lavorando su questa ipotesi, che nascerebbe da presunte contraddizioni nella versione riportata ai pm da Gianni Di Vita e dalla figlia Alice, oltre che dall’assenza della ricina nel sangue del 55enne.

L’ipotesi sull’avvelenamento dalla ricina

I sospetti sull’ex sindaco di Pietracatella sarebbero stati alimentati dalle presunte discordanze tra le risposte che avrebbe dato sulle pietanze consumate durante la cena del 23 dicembre: se in un primo momento avrebbe detto agli inquirenti di non ricordare, adesso il suo avvocato avrebbe smentito questa ricostruzione, affermando che Gianni Di Vita ricorderebbe i cibi consumati quella sera, ma non chi avesse mangiato cosa.

Secondo quanto riportato dall’inviato da Pietracatella della Vita in diretta, gli inquirenti starebbero verificando l’ipotesi dell’assenza del 55enne da quella cena, ma al momento non sarebbero stati trovati riscontri.

“Dobbiamo pensare e ricordarci sempre che non c’è nessuno indagato – è stata la precisazione in studio di Alberto Matano – parliamo di un marito e di una figlia superstite che hanno perso la mamma e la moglie, questo va ricordato, c’è una pressione evidentemente da parte di chi indaga, una pressione mediatica perché è un caso di assoluta rilevanza, ma dobbiamo sempre preservare il principio di presunzione di innocenza fino a prova contraria”.