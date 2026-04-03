Madre e figlia morte avvelenate, la Procura invita alla cautela: “Nessuna certezza su esposizione alla ricina”

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

I pm richiamano alla cautela sull’avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella. O, per meglio dire, presunto avvelenamento. La procura di Larino ha rivolto un appello ai media per mettere un freno sulle ipotesi relative al presunto omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte nella loro casa in provincia di Campobasso durante le feste di Natale. La procuratrice capo Elvira Antonelli ha sottolineato infatti che la positività della sostanza letale non è ancora stata accertata.

L’appello della procura

La magistrata a capo della procura di Larino ha tenuto a precisare con un’intervista a Repubblica come le notizie di un avvelenamento da ricina di madre e figlia sono “quantomeno azzardate” e di non averle mai confermate, in quanto è necessario attendere i risultati completi dell’autopsia e le conclusioni degli esperti di Pavia.

Un appello di estrema prudenza dovuto più che mai a tutela della 19enne figlia e sorella maggiore delle due vittime, esposta a un peso mediatico che aggrava il dolore per la tragedia familiare.

ANSA

La non negatività alla ricina

La procuratrice capo ha sottolineato come le prime analisi sulle salme di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita abbiano rilevato la “non negatività” della ricina, che non significa una positività al veleno.

“I colleghi di Campobasso che hanno avviato le indagini dopo la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara – ha spiegato Elvira Antonelli – hanno chiesto agli esperti di fare una ricerca ad ampio spettro sugli agenti patogeni che potrebbero aver causato il loro decesso, compreso quelli più rari coma la ricina. Mentre sono stati esclusi agenti più comuni come il botulino o il veleno per topi, non è emersa negatività sulla ricina. Il che non vuol dire che vi sia ancora la certezza che questa sia la causa della morte”.

Morte di madre e figlia: da chi potrebbero essere state avvelenate

Una richiesta di prudenza che la magistrata fa anche a fronte di un rischio inquinamento delle indagini, che nel frattempo proseguono sull’ipotesi di reato di omicidio premeditato.

In questura a Campobasso stanno continuando ad essere sentiti amici e parenti che avrebbero avuto contatti con la famiglia, nei giorni della cena prima di Natale in cui sarebbe avvenuto il supposto avvelenamento da ricina.

Sul caso della morte di madre e figlia la trasmissione la Vita in diretta continua a raccogliere vox populi in paese. E nell’ultima puntata di venerdì 3 aprile è stato sottolineato come il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, avrebbe dichiarato di non ricordare cosa avessero mangiato la sera individuata dagli inquirenti come possibile momento dell’ingestione di sostanze tossiche.