Madre e figlia morte avvelenate, per il fratello di Antonella Gianni Di Vita "non c'entra, lo conosco"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La tragedia di Antonella Di Ielsi e la sua figlia 15enne Sara, morte avvelenate dalla ricina, continua a lasciare attonita la comunità di Pietracatella (Campobasso) e, soprattutto, la famiglia. Madre e figlia sono decedute il 27 e 28 dicembre, apparentemente per complicazioni gastro-intestinali. Poi il 31 marzo la svolta con la pista dell’avvelenamento. Inquirenti e cittadini cercano una spiegazione, come anche il fratello di Antonella. Parlando ai microfoni di Quarto Grado, l’uomo sente però di allontanare ogni sospetto dal marito della sorella, Gianni Di Vita, e dall’altra figlia sopravvissuta, Alice, di quasi 19 anni. "Mio cognato e mia nipote li conosco, non ho nulla da chiedere a loro. Non farebbero mai del male".

Cosa ha detto il fratello di Antonella Di Ielsi

"Prima di tutto voglio la verità su mia sorella e mia nipote". Parlando dei giorni precedenti la tragedia, il fratello di Antonella Di Ielsi racconta che si erano visti l’ultima volta a pranzo alla vigilia di Natale.

Alla domanda se avesse mai sentito la parola ricina, l’uomo risponde: "No, conoscevo l’olio di ricino ma non ho idea della pianta e del resto. Sono cose che uno non si immagina neanche. L’ultima volta che l’ho vista quel giorno, mia sorella stava bene".

Il fratello di Antonella liquida anche le voci su presunti dissidi nella coppia, "scagionando" il marito Gianni Di Vita: "Sono stro***te". Parlando poi delle nipoti, Sara deceduta e Alice che quella sera era a cena fuori, afferma: "La grande è più pacata, la piccola un po’ più vivace".

I dubbi sull’ipotesi avvelenamento

Alice nutre anche un rapporto speciale con un’altra parente, cugina del padre, che la sta ospitando in questo momento. La 40enne è stata interrogata a lungo dagli inquirenti.

"Non so se sono controlli di routine, ma secondo me non c’entra nulla", ha dichiarato ancora il fratello di Antonella parlando delle indagini sulla pista familiare.

Interrogato sull’ipotesi dell’avvelenamento, l’uomo si mostra assai scettico: "È strano, troppo strano. Per me non sta né in cielo né in terra una cosa del genere".

E avanza l’ipotesi dello scambio di persona: "Magari non era diretto a loro, era diretto a me. Si pensa di tutto".