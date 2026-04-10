Madre e figlia morte avvelenate, senza necrosi degli organi dubbi sulla ricina: cosa pensa Roberta Bruzzone

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Sono ancora tante le ombre sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso, forse avvelenate a causa della ricina, un potentissimo veleno. A mostrare perplessità è stata anche Roberta Bruzzone. Ospite a Quarto Grado, la criminologa ha spiegato che non c’è ancora certezza che la tossina sia quella della ricina e che l’assenza di necrosi è un segnale anomalo.

I dubbi di Roberta Bruzzone

La madre Antonella e la figlia Sara sono morte poco dopo Natale, dopo essersi sentite male proprio la mattina del 25 dicembre. Inizialmente si è ipotizzata un’intossicazione a seguito di qualcosa mangiato durante la cena del 23 dicembre, recentemente un alert del Centro antiveleni di Pavia ha avvisato sulla possibile presenza nel corpo delle due donne di ricina.

La ricina è un veleno potentissimo per il quale non c’è antidoto. Dalle notizie emerse di recente, ci sarebbero dei punti poco chiari che renderebbero la tesi sull’avvelenamento causato dalla tossina non del tutto certa.

A dubitare sull’ipotesi è stata Roberta Bruzzone, ospite a Quarto Grado. Secondo la criminologa, si deve mantenere una posizione cauta sulla vicenda per due ragioni.

ANSA

“Uno bisogna avere la certezza che effettivamente la tossina sia quella individuata o quantomeno ipotizzata – ha detto – perché l’assenza di necrosi a livello diciamo di organi interni, devo dire, è un elemento molto anomalo per l’avvelenamento da ricina, perché questo è un veleno proprio che va a intaccare il funzionamento cellulare, quindi solitamente la necrosi c’è sempre”.

La criminologa ha spiegato che “anche con l’esposizione a quantità minime di ricina” se non c’è necrosi “è un elemento molto anomalo”.

Per questo motivo, secondo Bruzzone, “bisogna un attimino forse frenare sull’ipotesi ricina, perché questo è un passaggio che mi convince molto poco“.

A rendere titubante l’esperta è anche il ruolo del marito della vittima che ha segnalato una sintomatologia simile a quella della moglie e della figlia, con le quali aveva cenato, ma che i medici non avrebbero riscontrato,

Le perplessità di Bruzzone sul marito e padre delle vittime

“Mi convince, devo dirti anche molto poco, la circostanza che il marito abbia segnalato una sintomatologia simile a quella, diciamo, che poi ha portato al decesso di moglie e figlia, ma che di fatto questa sintomatologia, come ci ha detto il medico anche nel vostro servizio, non si è mai manifestata dinanzi a, diciamo, personale medico“, ha segnalato Bruzzone.

“Lui è stato tenuto in osservazione perché chiaramente aveva riferito un malessere che però non ha trovato un riscontro di natura clinica”, ha aggiunto.

Secondo Bruzzone, in un contesto di avviamento da ricina complessivo, “è totalmente implausibile“, se anche l’uomo fosse stato esposto a quella tossina, “che non abbia un riscontro di natura medica tissutale”.

La criminologa ha quindi esposto il dubbio che nel corpo delle due vittime possa non esserci ricina ma una tossina che ne imita il funzionamento senza la dimensione della necrosi.

“La necrosi tossotale, diciamo organica, è proprio un segnale inequivocabile, però se qui non c’è, obiettivamente è anomalo”, ha concluso Bruzzone.

L’attesa dell’esito delle autopsie

Una luce sul caso potrebbe arrivare nei prossimi 20 giorni, si attendono infatti la relazione del Centro antiveleni di Pavia sulla presenza di ricina nel sangue delle vittime, l’esito delle due autopsie e i nuovi accertamenti richiesti sul sangue di Gianni Di Vita, l’unico – escludendo la moglie e la figlia – ad aver avvertito i sintomi di intossicazione dopo il pranzo di Natale.

Altri tasselli che potrebbero rivelare dettagli importanti sono l’annunciato sopralluogo nella casa sotto sequestro e le eventuali analisi di apparecchiature informatiche attraverso le quali potrebbe essere stato cercato in rete il potente veleno che avrebbe ucciso Sara e sua mamma Antonella.