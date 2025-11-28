Madre e figlia morte in un incidente frontale ad Altofonte sulla Palermo-Sciacca, feriti altri due ragazzi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente sulla SS624 Palermo–Sciacca, all’altezza dello svincolo di Altofonte: due donne di Monreale, madre e figlia, sono morte sul colpo in uno scontro frontale. Due giovani di 19 anni, a bordo dell’altra auto, sono gravemente feriti. Auto distrutte, strada chiusa e avvio di accertamenti autoptici e tossicologici.

Palermo-Sciacca, morte madre e figlia

Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 28 novembre sulla “SS624 Palermo–Sciacca”, al km 8,400, in prossimità dello svincolo di Altofonte.

Il violento scontro frontale ha causato la morte di due donne e il grave ferimento di due giovani. Le vittime, madre e figlia residenti a Monreale, sono la 78enne Angelica Ganci e la 52enne Saveria Valeria Di Giorgio, infermiera.

I soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso; l’impatto è stato mortale e le auto coinvolte, due Volkswagen Golf, sono andate completamente distrutte.

La dinamica dell’incidente di Altofonte

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’auto con a bordo le due donne, che viaggiava in direzione Sciacca, avrebbe invaso la corsia opposta colpendo frontalmente un’altra Golf che viaggiava verso Palermo.

A bordo di quest’ultima c’erano due ragazzi di 19 anni, originari di San Giuseppe Jato. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso, uno al Civico e l’altro al Policlinico di Palermo, e si trovano in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monreale, la polizia municipale di Altofonte, il personale del 118 e i vigili del fuoco, per effettuare i rilievi, soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area.

L’altra corsia della statale è stata chiusa e l’ente gestore, Anas, ha disposto deviazioni temporanee tramite gli svincoli di Giacalone e Altofonte, facendo incanalare il traffico sulla strada provinciale 69 bis.

Chi erano le vittime

In base all’ordine dell’autorità giudiziaria, la salma della 78enne è stata restituita ai familiari, mentre per la 52enne è stata disposta l’autopsia.

Per i due giovani coinvolti sono in corso accertamenti tossicologici, secondo le procedure standard in incidenti con feriti gravi.

La tragedia colpisce duramente la comunità di Monreale. Le vittime erano, rispettivamente, la moglie e la suocera di un agente della polizia penitenziaria.

Lo scontro avviene a pochi giorni da un altro incidente mortale su questa stessa arteria, confermando la SS624 come un tratto particolarmente pericoloso e frequentemente teatro di sinistri gravi.