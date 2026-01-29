Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, per Bruzzone "ipotesi avvelenamento è piuttosto solida"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un mese dopo la morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso, potrebbero arrivare le prime risposte. Dopo l’esame autoptico, il medico legale Benedetta Pia De Luca esaminerà gli organi delle due vittime prelevati al Cardarelli. Sul caso è intervenuta Roberta Bruzzone, ipotizzando che la causa che ha portato madre e figlia al malore e poi alla morte potrebbe essere ricercata nella “somministrazione di una sostanza” anche “attraverso le bevande”, e “non in maniera occasionale” e per questo si può parlare di “ipotesi avvelenamento“.

I nuovi accertamenti su madre e figlia

Nel corso della puntata del 29 gennaio de La Vita in Diretta Roberta Bruzzone ha portato la sua riflessione sulle cause che possono aver portato alla morte Antonella di Jelsi (50 anni) e Sara Di Vita (14), morte il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le prime ipotesi suggerivano un’intossicazione alimentare dovuta ai pasti consumati a ridosso del Natale, ma la Procura ha disposto ulteriori approfondimenti.

Proprio per far luce sulle circostanze che hanno portato alla tragedia gli esperti attendono gli esami condotti sugli alimenti e i campioni di sangue prelevati alle due vittime.

Nel frattempo il medico legale Benedetta Pia De Luca analizzerà gli organi di madre e figlia. Proprio su questo tipo di esame si è pronunciata a La Vita in Diretta la criminologa Roberta Bruzzone.

L’ipotesi avvelenamento, secondo Roberta Bruzzone

Secondo Roberta Bruzzone è più plausibile che madre, figlia e padre – perché anche Gianni De Vita, marito di Antonella Di Jelsi, ha accusato gli stessi sintomi pur sopravvivendo alle due donne – abbiano vissuto la medesima condizione non a causa di agenti patogeni esterni ma di elementi presenti nel cibo ingerito, dato che il loro quadro clinico si è compromesso più o meno in simultanea.

Ma “l’unica alternativa plausibile”, secondo la criminologa, è la presenza di “una sostanza che è stata somministrata” per vie traverse, “ad esempio nelle bevande”. Ciò potrebbe essere avvenuto “non in maniera casuale” bensì “deliberata”, quindi “a questo punto l’ipotesi avvelenamento è piuttosto solida”.

La tragedia di Natale a Campobasso

Tra il 24 e il 26 dicembre Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita, residenti a Pietracatella si sono recate ripetutamente al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso accusando malori dopo i pasti delle festività. Dopo essere state più volte rimandate a casa sono state accettate per un ricovero, ma sono morte poche ore dopo.

Il 29 dicembre la Procura di Campobasso ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici per le ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e responsabilità colposa in ambito sanitario.