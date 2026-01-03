Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, esami escludono i funghi come cause del decesso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono i primi esiti degli esami effettuati dopo la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, che hanno perso la vita a distanza di poche ore l’una dall’altra, a causa di una sospetta intossicazione in provincia di Campobasso. I test avrebbero escluso funghi e veleno per topi come cause del loro decesso.

Morte per intossicazione a Campobasso, i primi esami

A uccidere Sara Di Vita e Antonella Ielsi non sono stati né il veleno per topi né i funghi, come in tanti esperti credevano. A confermarlo sono gli esiti dei primi esami effettuati su mamma e figlia morte durante queste festività natalizie a causa di una sospetta intossicazione alimentare.

Escluse queste due piste, ne restano in piedi delle altre che individuerebbero in alcuni degli altri 19 alimenti sequestrati nell’abitazione delle vittime quelli che hanno portato al decesso fulminante, arrivato a poche ore di distanza l’una dall’altra.

Come sono morte mamma e figlia

Le due residenti a Pietracatella si erano presentate in ospedale con sintomi riconducibili a una semplice gastroenterite. Poi in poco tempo le loro condizioni erano peggiorate e avevano portato al loro decesso.

A oggi restano ancora avvolte nel mistero le cause della morte, prima della figlia adolescente, e poi della madre: all’attenzione degli investigatori s’era posto prima quanto mangiato nella cena del 23 dicembre poi in quello del cenone della Vigilia di Natale, ma finora le indagini – che proseguono – non hanno portato a svolte.

Sono state effettuate le autopsie sui due corpi mentre i funerali non sono stati ancora fissati in quanto anche gli altri familiari, per precauzione, sono stati ricoverati.

Le possibili cause

Come detto, quindi, non sarebbero stati i funghi l’alimento killer. In una recente ricostruzione infatti si era pensato che letali fossero stati alcuni funghi evidentemente velenosi e presenti in una conserva sott’olio, consumati durante la cena del 23 dicembre. Scartate invece ben presto le piste botulino e topicida.

Per ora sono cinque i medici indagati anche se la Procura ha parlato di un “atto dovuto”. Intanto, la Squadra Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, ha effettuato nuovi interrogatori e sentito come testimoni sia persone del paese e sia sanitari dell’ospedale.

“È d’obbligo rimanere nel campo delle ipotesi. Al momento con i pochi dati che abbiamo, e senza conoscere la sintomatologia accusata dalle vittime, le probabili cause sono: microrganismi tossigeni, mitilismo, contaminazione da sostanze chimiche, materiali e oggetti a contatto con alimenti, funghi velenosi. Ma senza conoscere le carte, non possiamo andare oltre”, ha detto all’Adnkronos il biologo Luciano Oscar Atzori.