Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, per medico indagato "rispettato il protocollo"

Restano ancora sconosciute le cause della morte della 50enne Antonella Di Ielsi e della 15enne Sara Di Vita, madre e figlia morte per sospetta intossicazione a Campobasso a poche ore di distanza. Le due si erano presentate in ospedale e presso la guardia medica con sintomi riconducibili inizialmente a una semplice gastroenterite. Sono cinque i medici indagati: la Procura parla di un “atto dovuto”. Raggiunta dai microfoni di Dentro la notizia, una delle dottoresse ha rivendicato di avere rispettato il protocollo diagnostico.

Autopsia su madre e figlia morte a Campobasso

Due dei medici indagati lavorano presso la guardia medica e tre sono in servizio all’Ospedale Cardarelli. Sono accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose e responsabilità in ambito sanitario. Le prime risposte potrebbero arrivare con le autopsie, che sono già state disposte.

Il procuratore Nicola d’Angelo ha spiegato che l’indagine punta non solo ad accertare eventuali responsabilità sulle procedure adottate tra il 25 e il 27 dicembre, quando le due donne furono inizialmente rimandate a casa, ma soprattutto a comprendere cosa abbia determinato “un exitus così fulmineo” in una ragazza così giovane e in sua madre, isolando eventuali fonti di rischio.

Un corridoio dell’ospedale Cardarelli di Campobasso

Gli inquirenti stanno esaminando con particolare attenzione i pasti consumati nei giorni precedenti al Natale. Nell’abitazione sono stati sequestrati diversi alimenti (vongole, cozze, seppie, baccalà e funghi), che sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico del Molise e al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti, compresi quelli su possibili tracce di amanita falloide nei funghi, sebbene si tratti di champignon certificati e comunemente in commercio.

Ipotesi contaminazione della farina

E si fa anche strada un’altra ipotesi: alcune settimane fa in un mulino di proprietà di parenti della famiglia sarebbe stata effettuata una disinfestazione contro i topi. Da qui il timore di una possibile contaminazione accidentale della farina, che potrebbe avere determinato una intossicazione. L’ipotesi resta comunque da verificare.

Senza l’esito delle autopsie, ogni ipotesi rimane aperta, compresa quella avanzata da Matteo Bassetti che ha parlato di una possibile epatite fulminante.

La versione della dottoressa

I microfoni di Dentro la notizia hanno raggiunto una delle dottoresse coinvolte. “Lo posso dire con tutto il cuore e con tutta la verità: abbiamo lavorato sul protocollo della sintomatologia della paziente”, ha spiegato la dottoressa.

Alla domanda se un epilogo così tragico fosse prevedibile, è arrivata questa risposta: “Non sappiamo qual è la diagnosi precisa, mi dispiace. Quando la mia paziente è arrivata in ospedale era stabile, abbiamo parlato e giocato col papà”, ha detto riferendosi alla 15enne Sara Di Vita. E ancora: “Non tutto quello che si dice è vero, però dobbiamo vedere tutta la realtà, le cose devono essere oggettive. Aspettiamo”.

Come stanno il padre e l’altra figlia

Intanto, Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella, nonché ex sindaco di Pietracatella, rimane ricoverato allo Spallanzani di Roma in condizioni stabili: l’uomo è vigile. E in via precauzionale è sotto osservazione anche l’altra figlia diciottenne.

Le analisi tossicologiche sull’uomo e i risultati degli esami sui campioni inviati ai laboratori potrebbero offrire elementi decisivi per ricostruire la dinamica della tragedia.