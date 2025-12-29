Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, sequestrati frutti di mare oltre a baccalà e funghi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Procura di Campobasso continua a seguire tre direzioni per arrivare alla verità sulla morte di Antonella di Ielsi e Sara di Vita, rispettivamente madre e figlia decedute tra il 27 e il 28 dicembre per un’intossicazione alimentare. Una delle piste battute dagli inquirenti si concentra sull’agente che potrebbe aver infettato l’organismo delle vittime, per questo presso la loro abitazione di Pietracatella sono stati sequestrati gli alimenti, compresi i resti rinvenuti nell’immondizia dei pasti consumati il 24 dicembre.

Gli alimenti sequestrati

La notizia arriva dal Corriere della Sera. Il quotidiano milanese fa sapere, attraverso una dichiarazione di Giovanni di Santo, il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), che presso l’abitazione sono stati sequestrati prodotti alimentari che la famiglia conservava nel frigorifero dell’abitazione di Pietracatella (Campobasso).

Si tratta, nello specifico, di “vongole, cozze, seppie, baccalà e funghi“, fa sapere Di Stefano.

ANSA Il corridoio dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove madre e figlia sono morte a seguito di un’intossicazione. Gli investigatori hanno sequestrato gli alimenti presenti nell’abitazione

Il sequestro è stato portato a termine domenica 28 dicembre dagli uomini della squadra mobile, che hanno portato via barattoli, conserve e altri articoli commestibili, compresi gli scarti dei pasti consumati il 24 dicembre.

Gli inquirenti sono tornati all’interno dell’abitazione lunedì 29 per effettuare nuovi rilievi.

Le tre direzioni della Procura

Come anticipato, la Procura di Campobasso si muove in tre direzioni. La prima, scrive il Corriere, riguarda possibili negligenze da parte del personale sanitario nel riconoscere il quadro clinico delle vittime. La seconda interessa la componente alimentare che potrebbe aver cagionato il crollo dello stato di salute di madre e figlia, decedute dopo un rapido decorso.

La terza, infine, è rivola alla collettività: individuare l’agente patogeno potrebbe scongiurare nuove tragedie e apportare un importante contributo alla salute pubblica. Nell’inchiesta risultano indagate cinque persone tra medici e infermieri, a vario titolo, per omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose e responsabilità penale in ambito sanitario.

Madre e figlia morte per un’intossicazione: gli eventi

La tragedia si è consumata poche ore dopo la cena della vigilia di Natale. Antonella di Ielsi (50 anni) e la figlia Sara di Vita (15) hanno cominciato ad accusare un malessere manifestatosi in nausea, vomito e dissenteria, per questo si sono recate presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso per un controllo nella sera di Natale.

In un primo momento le due donne sono state rimandate a casa con una sospetta gastroenterite, ma la situazione della 15enne è precipitata il giorno 27, quando si è nuovamente presentata al pronto soccorso insieme alla madre. La ragazza è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, dove è morta intorno alle 23. Poche ore dopo è morta la madre, con gli stessi sintomi.

Il giorno successivo il padre e marito delle vittime, Giovanni de Vita, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma con gli stessi sintomi.