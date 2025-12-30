Madre e figlia morte per intossicazione a Pietracatella, Matteo Bassetti parla di "epatite fulminante"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul caso della madre e della figlia morte per intossicazione a Pietracatella è intervenuto pubblicamente Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che, sulla base di quanto è noto ha ipotizzato possa essersi trattato di un'”epatite fulminante“.

L’ipotesi di Bassetti sull’epatite fulminante

Matteo Bassetti, in collegamento con la trasmissione Storie italiane, ha commentato così il caso della madre e della figlia morte a Pietracatella: “Prima di avere i dati dell’autopsia, ogni considerazione è superflua. Bisogna vedere cosa è stato fatto al momento dell’accesso al pronto soccorso e non è dato saperlo. Quel che è evidente è che siamo di fronte a una tossinfezione, probabilmente alimentare, che ha avuto una rapida evoluzione. Io non credo che i sanitari di Campobasso abbiano volontariamente mandato a casa i pazienti se avevano segni di una malattia grave, è probabile che non avessero sintomi di una forma grave in quel momento. Altrimenti li avrebbero immediatamente trattenuti”.

L’infettivologo ha aggiunto: “Fino a che non sappiamo la causa, non possiamo dire nulla. Potrebbe trattarsi di una grave intossicazione, anche eventualmente legata a un veleno o a un’infezione. In base a quanto è stato detto potrebbe trattarsi di un’epatite fulminante, che può essere data da avvelenamento da funghi, da alcune infezioni come le epatiti virali o da leptospirosi o da un veleno”.

L’esterno della casa della famiglia a Pietracatella, in cui madre e figlia sono morte.

Il dubbio di Bassetti su madre e figlia morte a Pietracatella

Matteo Bassetti ha parlato anche ad Adnkronos Salute. L’ipotesi di un avvelenamento da topicida contenuto nella farina, ha detto l’infettivologo, “potrebbe spiegare la velocità con cui si è manifestata l’epatite fulminante”.

Bassetti ha però aggiunto: “Non riesco a comprendere come il topicida possa essere arrivato a tre persone e non a tutto il nucleo familiare o ad altri, ovvero dov’era il topicida? In alcuni elementi avvelenati? C’è molto da chiarire”.

Tutte le ipotesi su madre e figlia morte a Pietracatella

Il procuratore capo di Campobasso, Nicola D’Angelo, ha chiesto a Mobile e Digos, con l’aiuto della Polizia Scientifica, di ripercorrere tutto quanto accaduto nella casa a Pietracatella, dalla Vigilia di Natale in poi.

Come riportato da Adnkronos, sono diverse le ipotesi in campo: dai cibi guasti agli alimenti conservati e forse contenenti botulino, passando per un possibile avvelenamento accidentale.

La Polizia ha catalogato e sequestrato tutti i resti degli alimenti e i cibi ancora contenuti nell’abitazione e ha effettuato dei prelievi di farina in un mulino del paese, dove a giugno è stata effettuata una disinfestazione con veleno per topi.

Cos’è l’epatite fulminante e quali sono i sintomi

L’epatite fulminante, come spiegato dal manuale Msd, è una “rara sindrome caratterizzata da necrosi massiva rapida del parenchima epatico con riduzione delle dimensioni del fegato“.

Di solito si verifica dopo l’infezione con alcuni virus dell’epatite, epatite alcolica o danno epatico indotto da farmaci.

I sintomi si sviluppano e si aggravano molto rapidamente. I pazienti peggiorano rapidamente a causa dell’encefalopatia porto-sistemica ingravescente, arrivando al coma e all’edema cerebrale in un periodo che oscilla da giorni a parecchie settimane.