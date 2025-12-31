Madre e figlia morte per intossicazione a Pietracatella, scartati topicida e botulino: il sospetto sui funghi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nelle indagini sul caso della madre e della figlia morte per intossicazione a Pietracatella, in provincia di Campobasso, c’è un’ipotesi ritenuta più concreta di altre: a uccidere le due potrebbero essere stati dei funghi velenosi presenti in una conserva sott’olio consumata durante la cena del 23 dicembre. Le ipotesi botulino e topicida sono state, invece, scartate.

Il sospetto degli investigatori sull’intossicazione a Pietracatella

Stando alla ricostruzione delle indagini riportata da La Repubblica, i sospetti degli investigatori si sono concentrati sulla cena del 23 dicembre, l’unico pasto recente a cui non hanno preso parte ospiti, come successo il 24 nella cena della Vigilia, o la figlia maggiore della coppia, Alice Di Vita, che non ha mai accusato sintomi di intossicazione.

Quella sera, la famiglia Di Vita avrebbe consumato “una cena arrangiata”, con diverse cose da spizzicare, tra cui conserve sott’olio con funghi. L’ipotesi, che al momento non risulta ancora confortata dalle analisi, è che lì in mezzo sia finita anche un’amanita falloide, letale anche in piccole dosi.

Il padre e la figlia maggiore della famiglia Di Vita sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma.

Escluse le ipotesi topicida e botulino per la morte di madre e figlia

Le ipotesi topicida e botulino come cause della morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi sono state scartate.

In ambienti investigativi, infatti, è esclusa la pista che conduce a una contaminazione accidentale di farine con topicidi o altri veleni. Allo stesso modo, ha perso quota l’ipotesi botulino, dopo che gli esami sono risultati negativi.

Le parole di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime

Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, è stato ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma. Nella stessa struttura è stata ricoverata per precauzione anche la figlia maggiore Alice, che però, come detto, non ha mai accusato sintomi.

L’uomo, che è a conoscenza del decesso della moglie e della figlia, ha scambiato alcune parole col sindaco di Pietracatella Antonio Tommasone: “Sto meglio, non riesco ancora a capire cosa sia successo“, ha detto, stando a quanto riportato dal primo cittadino. Che ha spiegato: “Gli avevo mandato un messaggio e mi ha richiamato. Era provato“.

Ai medici, Gianni Di Vita è riuscito a fornire alcune indicazioni che hanno contribuito a restringere il campo delle ipotesi sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi.