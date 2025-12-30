Madre e figlia morte per intossicazione a Pietracatella vicino Campobasso, i sospetti sul veleno per topi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tra le ipotesi sulla morte per intossicazione di madre e figlia a Pietracatella, vicino a Campobasso, spunta anche la possibile contaminazione di una farina con del veleno per topi. Intanto, cinque medici sono indagati per la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, 50 anni.

L’ipotesi del veleno per topi

La polizia ha condotto dei rilievi nell’abitazione di Pietracatella.

Nella casa di famiglia sono stati prelevati gli alimenti consumati il 24 dicembre, ovvero vongole, cozze, seppie, baccalà e funghi, questi ultimi prodotti confezionati e certificati. Si stanno però effettuando verifiche anche su una eventuale contaminazione accidentale di farine.

La casa della famiglia a Pietracatella

Qualche mese fa, in un mulino di proprietà di parenti del padre c’era stata una disinfestazione contro la presenza di topi. Non si esclude la possibilità di una contaminazione della farina con il veleno anti ratti.

L’indagine sulla morte per intossicazione di madre e figlia

Intanto cinque medici sono indagati per la morte di madre e figlia.

Si tratta di tre medici del Cardarelli, due venezuelani e un italiano, e di due dottori della guardia medica. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e lesioni colpose. Risposte sono attesa dalle autopsie.

Il padre, Gianni Di Vita, intossicato anche lui, è ricoverato in condizioni stabili all’ospedale Spallanzani di Roma; la figlia più grande, che non avrebbe partecipato al pasto in famiglia, era stata ricoverata in via precauzionale nello stesso nosocomio.

“L’indagine è prioritariamente volta a ricostruire l’intera catena degli interventi medici – ha spiegato il procuratore Nicola D’Angelo – con specifico riguardo ai precedenti accessi della quindicenne e di sua madre presso il pronto soccorso: risulta, infatti, che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso”.

“Data l’estrema complessità del quadro clinico – ha aggiunto ancora il procuratore – sono stati disposti accertamenti multidisciplinari per verificare l’eventuale sussistenza di negligenze o sottovalutazioni del quadro clinico della minore e della madre, nonché errori nell’applicazione dei protocolli diagnostici”.

La testimonianza del sindaco e amico del padre

Il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, ai microfoni di Mattino 5 ha detto di aver sentito la famiglia proprio il giorno della Vigilia di Natale.

“La comunità è distrutta – sono le parole del Primo Cittadino – perché pensiamo che non si possa morire così, soprattutto durante le festività di Natale. Esprimiamo tantissima vicinanza verso la famiglia e siamo stretti attorno a loro”.

Il sindaco ha aggiunto di aver annullato tutte le feste che erano in programma “perché non si può fare altro in un momento così tragico”.

Per Tomassone è abbastanza improbabile l’ipotesi della contaminazione della farina del mulino perché l’impresa rifornisce la maggior parte dei cittadini e anche altre persone sarebbero dovute restare contaminate.

“Fa riflettere che siano stati più volte rimandati a casa dal pronto soccorso“, ha concluso il sindaco.