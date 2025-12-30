Madre e figlia morte per intossicazione a Pietracatella vicino Campobasso, il padre è ricoverato ma è vigile

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Gianni Di Vita resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Spallanzani di Roma, ma è vigile. Lo ha fatto sapere lo stesso nosocomio. Intanto proseguono gli accertamenti per individuare le cause dell’intossicazione che ha portato alle morte madre e figlia a Pietracatella, vicino a Campobasso.

Come sta il padre della famiglia intossicata a Pietracatella

L’istituto Spallanzani di Roma ha reso noto che “pur rimanendo ricoverato nel reparto di Rianimazione”, il padre della quindicenne Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi, morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso, “è vigile”.

Le condizioni di Gianni Di Vita sono stabili. In ospedale “proseguono gli accertamenti per definire le possibili cause“.

ANSA

La casa della famiglia intossicata a Pietracatella, vicino a Campobasso

Continua a essere ricoverata in reparto ordinario, a scopo precauzionale, anche l’altra figlia del paziente, le cui condizioni “sono buone”.

Le indagini e l’autopsia

Madre e figlia sono andate in ospedale per due volte, lamentando un forte dolore allo stomaco, venendo però sempre rimandate a casa.

La prima volta si sono presentate al pronto soccorso il 25 dicembre, poi ancora il 26 dicembre. La possibile intossicazione potrebbe essere stata causata dai funghi o dal pesce mangiati in casa.

Un’ipotesi sta valutando se può esserci stata una contaminazione di farine, presenti in casa, con veleno per topi, dato che poco tempo fa è stata effettuata una derattizzazione nel mulino di un parente del padre Gianni Di Vita.

Intanto l’autopsia sui corpi delle due donne è stata rinviata al 31 dicembre. Dall’esame si cercherà di capire che cosa abbia portato a un’intossicazione alimentare.

A Storie Italiane, l’infettivologo Matteo Bassetti ha invitato ad attendere i risultati dell’autopsia e delle indagini sugli eventuali accertamenti fatti al pronto soccorso.

Quali alimenti sono stati sequestrati

Tra gli alimenti sequestrati nell’abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella, ci sono anche farina e cereali. L’appartamento resta sotto sequestro su disposizione della Procura di Campobasso, che coordina le indagini affidate alla Squadra Mobile.

Secondo quanto riferito da fonti investigative, la farina e i prodotti cerealicoli sono stati prelevati alla presenza degli Ispettori dell’Ufficio Igiene e Prevenzione per essere sottoposti ad analisi finalizzate a verificare l’eventuale presenza di contaminazioni, anche di natura accidentale.

In particolare, gli inquirenti vogliono verificare se possa avere avuto un ruolo la disinfestazione contro i roditori, effettuata nel mulino di Pietracatella. L’ipotesi del veleno è solo una delle diverse piste in esame, senza che al momento vi siano riscontri conclusivi. Le analisi riguarderanno complessivamente tutti gli alimenti sequestrati nella dispensa e nel frigorifero dell’abitazione, oltre agli avanzi dei pasti natalizi già prelevati nei giorni scorsi.

Sul fronte sanitario, l’ASReM ha ribadito che non esiste ancora una diagnosi certa sulle cause dei decessi. In una nota, l’azienda sanitaria ha spiegato che l’ipotesi principale resta quella di una tossinfezione di natura ancora da identificare, non necessariamente alimentare. Non vengono infatti escluse cause chimiche o ambientali, anche legate a una possibile inalazione.

Per individuare l’agente eziologico sono stati coinvolti il Centro antiveleni del Cardarelli di Napoli, l’Istituto Spallanzani di Roma e il Policlinico Gemelli, dove sono in corso anche test specialistici per escludere avvelenamenti da funghi.