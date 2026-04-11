Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni vicino Milano, i corpi in decomposizione avanzata

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Due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono state trovate morte in casa a Sesto San Giovanni dopo l’allarme dei vicini per cattivi odori. I corpi erano in stato avanzato di decomposizione. Dai primi rilievi delle forze dell’ordine, non è emerso nessun segno evidente di violenza, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso.

Giallo a Sesto San Giovanni, Milano

La scoperta drammatica è stata effettuata in via Rovani a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. I corpi senza vita di due donne, madre e figlia rispettivamente di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti all’interno del loro appartamento.

Il ritrovamento è avvenuto al quarto piano dello stabile nel quale alcuni condomini avevano segnalato il propagarsi di un forte odore, proveniente dall’abitazione.

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L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, intorno alle 17:30, ma già dalle prime ore della giornata i residenti avevano notato qualcosa di anomalo.

I corpi di madre e figlia in decomposizione

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Milano, in particolare il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato nelle operazioni più complesse.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i soccorritori si sono trovati davanti alla scena ormai senza possibilità di intervento: i corpi delle due donne erano in avanzato stato di decomposizione.

Presenti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, la morte risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento, ipotesi compatibile con le condizioni in cui sono stati trovati i corpi.

Le indagini e le ipotesi sulle cause

Le cause del decesso restano al momento sconosciute e saranno chiarite soltanto dopo gli accertamenti medico-legali. L’autorità giudiziaria ha infatti disposto l’autopsia, passaggio fondamentale per stabilire se si sia trattato di morte naturale, di un malore improvviso o di altre circostanze.

Secondo quanto riportato da fonti investigative e da testate locali, non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza nell’immediato, anche se ogni ipotesi resta aperta fino all’esito degli esami.

Gli inquirenti stanno inoltre raccogliendo informazioni sulla vita delle due donne, descritte come piuttosto riservate, per ricostruire gli ultimi giorni prima del decesso.

Va ricordato che episodi simili hanno una certa frequenza, evidenziando spesso come la solitudine e l’isolamento sociale possano ritardare l’intervento dei soccorsi.